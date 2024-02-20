Şikayetvar, 23 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi. Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen 1.5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak hazırlanan “Müşteri Deneyim Endeksi” sonuçlarına göre; Diamond, Gold ve Silver olmak üzere 3 ana kategoride belirlenen A.C.E. Awards, mükemmel müşteri memnuniyeti deneyimi sağlayan markalara takdim edildi. Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da marka temsilcilerini ödülleriyle buluştuğu gecede Türkiye’nin global markası Doğtaş, A.C.E Awards 2024 Ödül töreninde Silver derecesinde ödüle layık görüldü. Kusursuz müşteri deneyimini yaşatan 118 markanın ödüllerine kavuştuğu görkemli gecede davetliler unutulmaz anlar yaşadı.