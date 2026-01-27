DMM’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşıma sokulan görüntülerin bağlamından koparıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve ilk olarak 2021 yılında paylaşıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Merkez, görüntülerin sonradan Arapça ses eklenerek montajlandığını ve kasıtlı şekilde yeniden servis edildiğini vurgulayarak, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, “Aynı coğrafyada asırlardır ortak değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşu halkların bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli ve duyarlı olması büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.