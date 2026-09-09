Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yaptığı açıklamada Pusula Finans Holding A.Ş.’nin yanı sıra holdingin pay sahibi olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketlerine devredilmesine yönelik müzakerelerin başladığını bildirdi.

SPK ve BDDK onayları gündemde

Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapılması planlanıyor.

Şirket, süreç kapsamında ilgili mevzuat çerçevesindeki başvuruların tamamlanmasının ve izin süreçlerinin mümkün olan en kısa sürede yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Henüz bağlayıcı anlaşma yok

KAP açıklamasında özellikle işlemin henüz kesinleşmediğine dikkat çekildi. Katılımevim, mevcut aşamada taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşmenin imzalanmadığını açıkladı.

Görüşmelerin ilerlemesi, resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve işlemin nihai hale gelmesi halinde yeni gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulacağı ifade edildi.

Böylece Katılımevim tarafında ortaklık yapısını doğrudan etkileyebilecek bir süreç resmen başlamış oldu. Ancak devrin gerçekleşmesi, yürütülecek müzakereler ile SPK, BDDK ve diğer ilgili kurumların izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.