Üsküdar Belediye Başkanvekilliği görevine seçilen Dündar Ziya Gültekin, belediye başkanlık binasına gelerek görevine başladı. Gültekin, belediye çalışanları ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, bugün Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası'na gelerek görevine başladı. Gültekin'i belediye binası önünde partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar karşıladı. Alkışlar eşliğinde binaya giriş yapan Gültekin, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı. Başkanlık makamına geçen Gültekin, burada tebrikleri kabul etti. Karşılama programına çok sayıda partili ve belediye personeli katıldı. Gültekin, daha sonra belediye binasında düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

'Nasıl birlikten bir kuvvet doğar herkese gösterdik'

Birbirine inanan iki insanın çok büyük şeyler başarıp, çok büyük mücadeleler verebileceğini söyleyen Gültekin, 'Allah'a hamdolsun beraber omuz omuza yol verdiğimiz gerek AK Parti Üsküdar İlçe Başkanımıza gerekse Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreçte nasıl bir ve beraber olunur, nasıl birlikten bir kuvvet doğar herkese gösterdik. O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar bizlerin arkasında kale gibi duran başta meclis üyesi, meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum' dedi.

'Navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz'

Gültekin, 'Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın rüşvet ve irtikap suçuyla görevden alınmasından itibaren Üsküdar, hatta İstanbul ve Türkiye gündemi tek bir noktaya kilitlendi. O da Üsküdar'daki seçimleri idi. Bu 1,5 aylık süreci büyük bir sükunetle götürerek yapılan bütün tezviratlara karşı susarak, cevap vermeyerek biz bir yol yürüdük. Bu gündemlerle beraber Üsküdar'da esas Üsküdar'ın konuları, Üsküdar'ın sorunları, problemleri de maalesef gündemden uzaklaşmış oldu. Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle kol kola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti. Hep birlikte koşarak onlara hizmet edeceğiz. Sonuçta 7,5 senedir ben Üsküdar'da AK Parti'den meclis üyeliği görevi yaptım. Bunun uzun bir dönemini de grup başkanvekili olarak geçirdim. Aslında sürekli Üsküdar'ın sıkıntılarını son 2,5 senedir çok da ciddi ve yüksek bir sesle biz mecliste veya bulunduğumuz ortamda vatandaşlarımıza, halkımıza anlatmaya çalıştık. Üsküdar'ın mevcut personel kalitesinin, liyakatinin nedenli yüksek olduğunu; Üsküdar Belediyesi'nin kurumsal yapısının nasıl tıkır tıkır işleyen bir sistem olduğunu, dışarıdan buraya gelen memurların, belediye başkan yardımcılarının bununla ilgili hatta bir söylemim var, o çok konuşulduğu için tekrar edeyim: 'Navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz' dedik defalarca. Kendi çocuğunu Üsküdar'ın parkındaki salıncakta sallandırmayacak olanlar, kendi emekliliğinde bu ilçenin kıraathanelerinde çay içmeyecek olanlar bizim geleceğimizle ilgili planlar yaptılar, bizim geleceğimizle ilgili kararlar verdiler. Buna hep karşı olduk' ifadelerini kullandı.

'Mesai arkadaşlarımız da şunu iyi bilsin; biz belediyeyi sokaktan yöneteceğiz'

Her noktada Üsküdar'da personellerin ve mesai arkadaşlarının liyakatinden bahsettiklerini aktaran Gültekin, şunları söyledi:

'Onların bu kurumsal yapıdaki oynadığı büyük rolden bahsettik. İnşallah bu dönemden sonra da burada hem mesai arkadaşlarımız var hem teşkilatımız var hem de bulundukları mahallelerde birer kanaat önderi olan, çok ciddi emek vermiş, sokak sokak gezmiş, kapı kapı insanlardan oy istemiş meclis üyelerimiz var aramızda. Bu kadroyla inşallah Üsküdar'ın bütün problemlerini, bütün sıkıntılarını en hızlı şekilde çözmek için el ele verip mücadelemiz şu an itibarıyla başlamıştır. Mesai arkadaşlarımız da şunu iyi bilsin; biz belediyeyi buradan değil, sokaktan yöneteceğiz. Biz belediyeyi mahallelerimizden yöneteceğiz. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Onları da bir alkışlayalım. Onlar da bu süreçte bizlerle birlikte en çok terleyecek olanlar da onlar. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzde 2,5 yıl gibi bir zaman var. Rahmetli Mehmet Çakır Başkanımın devir teslimi şu an gözümün önüne geldi. Kendisini rahmetle analım, bugün de abisinin vefat haberiyle üzüldük, öğlendin onun cenazesindeydik. Mehmet Çakır Başkanımız devir teslimde 'Bu koltuğa oturdu ve kalktı, dedi ki: İşte 5 sene bu kadarlık bir zaman.' Gerçekten de günü geldi devrederken yine aynı şekilde zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. 2,5 sene çok kısa bir zaman. Bu kısıtlı zamanda Üsküdar'ın çok ciddi problemleri, sorunları var. El ele verip üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir problem yok.'