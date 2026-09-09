Kısa süre önce çalışmalarına başlayan Mestanlı Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları Kuzey Batı Bölgesi müsabakalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Kulüp sporcusu Şerife Yıldız, gösterdiği başarılı performansın ardından Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları Kuzey Batı Bölgesi müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada mücadele eden Mestanlı Spor Kulübü sporcuları, deneyimli rakipleri karşısında ortaya koydukları performans ve aldıkları galibiyetlerle gelecek adına umut verdi.

Mestanlı Spor Kulübü'nün genç sporcusu Şerife Yıldız, ferdi müsabakalarda sergilediği başarılı performansla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Bu sonuç, çalışmalarına kısa süre önce başlayan kulüp adına da önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Mestanlı Spor Kulübü, kuruluşundan yalnızca birkaç ay sonra Türkiye Şampiyonası'nda temsil edilme başarısı göstererek kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini ortaya koydu.

Turnuvada ana tabloda mücadele eden Edanur Kaya da sergilediği başarılı oyunla dikkat çekerken, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını kıl payı kaçırdı. Edanur Kaya'nın ortaya koyduğu mücadele, kulübün genç sporcularının gelecek turnuvalar için önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Müsabakalar boyunca Mestanlı Spor Kulübü sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Oksijen Spor Kulübü sporcuları karşısında da önemli galibiyetlere imza attı.

Kısa bir süre önce çalışmalarına başlayan genç takımın, bölgenin deneyimli ekipleri karşısında elde ettiği sonuçlar, Mestanlı Spor Kulübü'nün kısa zamanda yakaladığı yükselişi ve altyapıya verdiği önemin ilk önemli göstergelerinden biri oldu.

Şerife Yıldız'ın Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olması ise kulüp için bu kısa yolculuğun en önemli başarılarından biri olarak öne çıktı. Mestanlı Spor Kulübü, genç sporcularıyla birlikte başarılarını artırarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.