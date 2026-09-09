Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Samsunspor maçıyla ilgili, 'En iyi şekilde hazırlanıp hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz' dedi.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip ısınmayla başladığı antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

'Bu hafta Çorum FK'nın deplasmanındaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacağız'

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğur Uçar, 'Taraftarımızla buluştuğumuz ilk maçta 3 puanla saha 3 golle 3 puanla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti. Bu hafta Çorum FK'nın deplasmanındaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Tabii iyi bir takıma karşı oynayacağız ama eksiklerini de biliyoruz. Bunların üzerinde çalışıp, en iyi şekilde hazırlanarak hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz' dedi.

'Kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz'

Kendi oyun anlayışlarından ödün vermeyeceklerini belirten Uçar, 'İçeride, dışarıda, büyük maçta, Anadolu takımlarıyla oynarken de kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Savunma anlamında onların üzerinde duracağız. Hücumda onların savunmadaki eksikleri neler, biz de bunların üzerinde durup ona göre opsiyonları planlayacağız ve hafta sonu hazır bir şekilde sahaya çıkacağız' diye konuştu.

Çorum FK'nın topa hakim olma anlayışıyla ilgili de konuşan Uçar, 'Zaten ben kendim oyun anlamında topa hakim olmayı seven bir teknik direktörüm. Ama şunu da söylemek istiyorum. Top hakimken de yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyunlarını da oynayabiliyoruz. Topun kalmasını, bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz. Biz yeni bir takımız. Her gün adaptasyonları daha iyi oluyor. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Biz bunu daha çok yüksek seviyelere belki yüzde belki bu 65-70 seviyesine çekebilirsek daha mutlu olabilirim' dedi.