Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026 yaz çalışma programı kapsamında merkez ve merkeze uzak mahalleler olmak üzere her gün aynı anda yaklaşık 25 mahallede asfalttan parke bordüre, yeni yollardan tretuvara kadar çalışma gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, mahallelerin yol ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların günlük yaşam konforunu artırmak amacıyla 2026 yaz sezonunu yoğun bir çalışma programıyla geçiriyor. Sıcak-soğuk asfalt, sathi kaplama, parke ve bordür, tretuvar, yol açma, kumlama, asfalt yama ve rögar çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan yolları baştan sona yenilerken diğer yandan yeni açılan sokak ve caddelerde çalışmalar gerçekleştiriyor. Altyapısı tamamlanan yerlerde ise üstyapı çalışmalarına geçiliyor. Meram'ın büyüyen yerleşim alanlarında yeni yollar ilçeye kazandırılırken, mevcut sokak ve caddelerde de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için kapsamlı yenilemeler yapılıyor. Yaz boyunca farklı çalışma kollarındaki ekiplerin eş zamanlı sahada olmasıyla hizmetlerin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Yoğun çalışma temposunun sürdürülebilmesi amacıyla belediyenin güçlü araç filosu da takviye edildi. İhtiyaç duyulan noktalarda dışarıdan araç kiralanarak çalışmalar hızlandırılırken, asfalt yama ekipleri de oluşabilecek arıza ve acil ihtiyaçlara hızlı müdahale etmek için sürekli sahada görev yapıyor.

Başkan Kavuş: 'Meram'ın her karışında izimiz, emeğimiz oldu'

Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2026 yaz sezonunun yoğun ve verimli geçtiğini belirterek Meram'ın her mahallesinde vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kavuş, 'Yaz sezonu boyunca her gün yaklaşık 25 mahallemizde, farklı kollarla ve farklı birimlerle çalışmalarımıza devam ettik. Meram Belediyesi tüm ekipleriyle Meram'ın mahallelerinde her gün çalıştı. Meram'ın her karışında izimiz oldu, emeğimiz oldu. Ekonomik ömrünü tamamlayan yollar tamirat yerine tamamen yenilendi' dedi.

'Çalışmalar hava şartları el verdiği sürece devam edecek'

Başkan Kavuş, çalışmaların yalnızca mevcut yolların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, yeni açılan sokak ve caddelerde de altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Amaçlarının Meramlıların daha temiz, düzenli, yeşil ve konforlu mahallelerde yaşamasını sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, 'Hemşehrilerimiz için 2026 yılında da 7/24 çalışmaya devam ettik, ediyoruz. Meram'da yoğun çalışma programı hava şartları elverdiği sürece devam edecek. Yaz sezonunun son günlerine kadar sahada olacağız. Amacımız Meramlı hemşehrilerimizin konforlu, kaliteli ve güzel bir hizmet alması, daha güzel bir hayat yaşaması. Meram'ın her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni dönem için hazırlanan projelerin ve ihalelerin de sürdüğünü ifade eden Başkan Kavuş, önümüzdeki süreçte yeni yatırımların temellerinin atılacağının müjdesini de verdi.