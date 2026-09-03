Dönemsel eğitim fiyat artışları ile savaş kaynaklı akaryakıt fiyat baskısına rağmen yıllık enflasyon yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. Temel mal enflasyonunun yüzde 15,9'a gerileyerek Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görmesi, dezenflasyon sürecindeki olumlu görünümü güçlendirdi.

Şimşek, yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti. Bakanın değerlendirmeleri, özellikle hizmet ve temel mal fiyatlarında yaşanan yavaşlamanın enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe alındığına işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

Şimşek’ten iyimser mesaj

Mehmet Şimşek, küresel fiyat şoklarının Türkiye’de enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik politikaların sürdürüldüğünü belirtti. Şimşek’in mesajı, mevcut eğilimin korunması halinde enflasyonda önümüzdeki dönemde daha belirgin bir gerileme yaşanabileceğine yönelik iyimserliği artırdı.

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede yalnızca kısa vadeli tedbirlerle yetinilmeyeceğini, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yapısal politikaların da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin önceliğini fiyat istikrarı oluştururken, enflasyondaki düşüşün devam etmesi hem vatandaşın alım gücünün desteklenmesi hem de ekonomik öngörülebilirliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.