DB Schenker Arkas, lojistik sektöründeki lider konumunu güçlendirmek ve müşterilere daha etkin hizmet sunmak amacıyla karayolu taşımacılığı alanında önemli bir adım attı. Şirket, Türkiye'nin güvenilir lider treyler üreticisi Tırsan'dan Tenteli Perdeli Multi Ride satın alarak filosunu genişletiyor. Yapılan bu yatırım hamlesiyle DB Schenker Arkas, müşterilerine daha esnek, verimli ve güvenilir taşımacılık çözümleri sunarken sektördeki rekabetçi konumunu da güçlendirmeyi ve yeni müşterilere ulaşarak pazar payını artırmayı hedefliyor.

Tırsan’ın Adapazarı'ndaki fabrikasında gerçekleşen araç teslim töreninde, DB Schenker Arkas'ın Genel Müdürü Özgür AL, DB Schenker Arkas Karayolu Nakliye Direktörü Andreas Stadler, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Dilem Karakaya; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci yer aldı.

DB Schenker Arkas'ın Genel Müdürü Özgür AL, teslimat töreninde şunları söyledi: "Karayolu taşımacılığı alanında Avrupa'da lider konumumuzu pekiştirmek adına Tırsan ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektördeki varlığımızı daha da güçlendirecek. Ürünün intermodal taşıma çözümleri sunarak hem karayolu hem demiryolunda kullanılabiliyor olması bizim için oldukça önemli. Bu noktada, operasyonel hareket kabiliyetimizi artırabilmek için Tırsan’ın treylerleri ilk tercihimiz oldu. Müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmak ve operasyonel verimliliğimizi artırmak için sürekli olarak yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu iş birliği, bu hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sağlayacak." DB Schenker Arkas'ın 2023 yılını da son derece başarılı ve yatırımlarla dolu geçirdiğini ekleyen Özgür AL, "Geçtiğimiz yıl, Gebze Pelitli‘de ve Ankara Kahramankazan’da yeni depolarımızı açtık. Avrupa karayolunda kullanılacak treyler yatırımları gerçekleştirdik, direkt hat sayısını artırarak müşterilerimize daha rekabetçi servisler oluşturduk. Müşterilerimizin tüm lojistik sürecini dijital olarak takip edebilmeleri amacıyla eSchenker uygulamasını devreye aldık. Ayrıca, websitemizde Connect uygulamasını başlatarak müşterilerimizin hızlı ve pratik bir şekilde teklif almasını ve rezervasyon yapmasını sağladık.

Bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz ve müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi. Tırsan hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Lider ekiplerimiz ile, müşterilerimizin rekabetçiliğini artırmak için sürekli araştırıyor geliştiriyoruz. Son 5 senedir otomotiv sektörü patent sıralamasında aralıksız ilk 3’teyiz, ayda 6 patent üretiyoruz. Avrupa inovasyon ödüllerinde en kısa sürede her kategoride toplam 9 ödüle ulaşan ilk ve tek üreticiyiz. 2023 yılında Gebze’de devreye alınan Avrupa’nın en yüksek test kapasiteli merkezlerinden 2. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezimizle sektörümüzü ileri taşıyacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. DB Schenker Arkas’ın yeni yatırımlarında bir kere daha Tırsan’a güvenmelerinden memnuniyet duyuyor, uzun soluklu iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu. DB Schenker Arkas, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını %25 azaltma ve 2040 yılına kadar dizel, kerosen ve deniz fosil yakıtları yerine elektrik ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hedefliyor