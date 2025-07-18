CHP'den net adım: “Kamu vicdanı yaralandı”

CHP yetkilileri, sınavın adil ve eşit koşullarda yapılmadığına dair güçlü şüphelerin oluştuğunu belirterek, sürecin aydınlatılması ve varsa sorumluların yargı önüne çıkarılması için suç duyurusu yaptıklarını bildirdi. Parti yetkilileri, LGS gibi milyonlarca öğrencinin kaderini etkileyen bir sınavda en ufak bir şüphenin dahi kamu vicdanını zedeleyeceğini vurguladı.

29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sınav güvenliğine dair iddiaların ardından bakanlık bünyesinde 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Tekin, "Her türlü iddiayı ciddiyetle inceliyoruz, öğrencilerimizin ve ailelerinin içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Gözler adli süreçte

LGS'de rekor sayıda tam puan alan öğrenci olması, sınav sorularının sınav öncesi bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldığına dair iddialarla birleşince, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. CHP’nin yaptığı suç duyurusuyla birlikte olay, adli boyuta taşınmış oldu. Şimdi gözler, savcılığın atacağı adımlarda ve bakanlığın yürüteceği iç soruşturmanın sonuçlarında.