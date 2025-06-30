Duruşmada taraflar iddialarını yineledi

Duruşmaya, davacı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen ve CHP adına savunma yapan avukat Çağlar Çağlayan katıldı. Dava kapsamında çok sayıda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi feri müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme bu taleplerin bir kısmını kabul etti.

Avukat Üregen, kurultayın usulsüzlüklerle dolu olduğunu ve Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmadığını öne sürerek kurultayın “mutlak butlanla batıl” olduğunu savundu. Üregen, “Kurultayda organize şekilde suç işlenmiş, delege iradesi baskı ve yönlendirmeyle sakatlanmıştır. Bu kurultay, sadece hukuken değil, kamu düzeni ve demokrasi açısından da geçersizdir,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın da yetkisiz bir genel başkan tarafından toplandığını ve geçersiz olduğunu belirten Üregen, mevcut CHP yönetiminin dava sonuçlanıncaya kadar görevden el çektirilmesini talep etti.

CHP avukatından “iddialar dayanaksız” savunması

CHP adına savunma yapan avukat Çağlar Çağlayan ise iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu vurgulayarak, kurultay sürecinde tüm işlemlerin seçim kurulu hakimi gözetiminde yapıldığını hatırlattı. Çağlayan, “Ortada MASAK, Tapu Müdürlüğü, SGK kayıtları ve kamera görüntüleri gibi deliller var; hiçbirinde herhangi bir menfaat aktarımı tespit edilmemiştir” dedi.

Feri müdahillik taleplerine destek veren Çağlayan, davanın seyrinden doğrudan etkilenecek PM ve YDK üyelerinin bu sürece dahil edilmesinin hukuken yerinde olduğunu dile getirdi.

Hakim: “Normalde karar verecektik”

Davalı ve davacı avukatların karşılıklı beyanlarının ardından mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Hakim, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin düzenlediği iddianameye yönelik görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar verildiğini belirtti.

“Normalde bugün karar verecektik. Ancak görevsizlik kararının sonucunu görmeden ilerlemek mümkün değil,” diyen hakim, duruşmayı 8 Eylül 2025’e erteledi.

CHP’de kurultay sonrası yaşanan tartışmalar, yargıya taşınan süreçle birlikte daha da derinleşirken; 8 Eylül’deki duruşma, partinin iç hukuk sürecindeki kritik eşiklerden biri olmaya aday görünüyor.