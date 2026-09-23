Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, beraberinde bürokrat ve daire başkanlarıyla Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve 2027 yatırım programını değerlendirdi. Muhtarların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı buluşmada, ilçede hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve vatandaşların öncelikli beklentileri değerlendirildi. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Özdemir, vatandaşlardan gelen taleplerin yatırım planlamasında yol gösterici olduğunu belirterek, 'Sizden gelecek her talep bizim yol haritamızdır' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinlemek ve gelecek dönem yatırım programlarını şekillendirmek amacıyla düzenlediği toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Serik'te gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratlarıyla birlikte muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Acil ihtiyaç ve yatırım talepleri ele alındı

Toplantıda, muhtarların talepleri, mahallelerin acil ihtiyaçları ve 2027 yılına yönelik yatırım talepleri ele alındı. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana Antalya'nın geleceğine yön verecek proje ve yatırımları sürdürdüklerini ifade etti. Yatırım programları hazırlanırken sahadaki ihtiyaçların doğrudan muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşlarından dinlenmesinin önemine dikkat çeken Özdemir, bu toplantıların yatırım önceliklerini belirlemede önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Özdemir, 'Bu mahalleleri en iyi bilen sizlersiniz. Sizden gelecek her talep bizim yol haritamızdır' diyerek, özellikle acil ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt vermeyi hedeflediklerini belirtti.

'Antalya Büyükşehir Belediyesi muktedirdir'

Büyükşehir Belediyesi'nin; personeli, bürokratları ve bütçesiyle güçlü bir yapıya sahip olduğunu, muktedir olduğunu söyleyen Özdemir, zorlu şartlara rağmen Antalya ve Serik'in geleceği için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Özdemir, 'Rutini devam ettirseler yeter denilen dönemde, her personelimiz 3-5 kişilik performansla, canla başla çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, proje ve yatırımlara hız kesmeden devam etti, edecek' dedi.

325 itfaiye eri 58 itfaiye aracı alındı

Serik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan yangına da değinen Özdemir, Antalya'nın yangın riski yüksek bir şehir olduğunu göz önünde bulundurduklarını söyledi. Bu kapsamda itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Özdemir, 325 itfaiye eri alımı gerçekleştirildiğini ve 58 tam donanımlı itfaiye aracının filoya kazandırıldığını açıkladı. Özdemir, yangınlara müdahalenin yalnızca itfaiye ekipleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, afetin başladığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin koordinasyon içinde sahaya çıktığını ifade etti. Afetin kontrol altına alınmasının ardından ise tarımsal hizmetler ve sosyal hizmetler başta olmak üzere ilgili birimlerin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Serik'e 8,5 milyar liralık yatırım

Toplantıda Serik'te gerçekleştirilen altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Antalya Su ve Atıksu İdaresi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ise ilçeye bugüne kadar yaklaşık 8 milyar 565 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Gülebay'ın verdiği bilgilere göre, Serik'te içme suyu yatırımlarına 2 milyar 710 milyon lira, yağmur suyu çalışmalarına 6 milyon 400 bin lira, kanalizasyon yatırımlarına 521 milyon lira, atıksu yatırımlarına 5 milyar lira, asfalt çalışmalarına ise 272 milyon lira kaynak aktarıldı. Serik'te altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Gülebay, ilçede ayrıca 750 milyon liralık yeni kanalizasyon hattı yatırımının devam ettiğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yatırım programının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların soruları tek tek dinlenerek cevaplandı.