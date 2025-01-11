CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler buluşmasına katıldı. Programa Özel'in yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Manisa ve İzmir'den basın mensupları katıldı.

Verilen yemek sonrası gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek basının öneminden bahsederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özel ise yaptığı konuşmada özellikle yerel basının öneminden bahsetti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Belediyelerin SGK'ya olan toplam altın borcu 15 ton değil Tayyip Bey 30 ton. Bu 30 tonun 10 tonu sizin belediyelere ait, 20 tonu sizin dışınızdaki partilerin belediyelerine ait. Bu 20 tonun 10 tonu da sizin AK Partili belediyelerden devraldığımız borçlar. Yani bizim bütün muhalif belediyeler olarak toplam altın borcumuz 10 ton. Senin ve belediyelerinin yaptığı borç 20 ton. Bunun 10 tonu hala sizin belediyelerin üzerinde 10 tonu da sizden kalan borç bizim belediyelerimizin üzerinde 30 ton toplam 1 kamyon. Peki bu SGK'nın toplam alacağı ne kadar 270 ton altın. 30 tonu belediyeler, 1 kamyon. Geri kalan 8 kamyon 240 ton diğer alacaklar. Diğer alacaklar 6 ayda bir açıklanması gerekiyor ama Tayyip Bey açıklamıyor. Neden en tepede en yakını şirketler var. Bizden bu paraları İzmir Büyükşehir Belediyesinin hesaplara el koyarak faizleriyle kesiyor, gelecek ay onlara SGK affı çıkarmaya hazırlanıyor. Faizleri silecek anaparayı bilmem kaç taksite bölecek. Ben Tayyip Beye söylüyorum. 270 ton altın alacağı var SGK'nın, 30 tonu belediyelerin 240 tonu şirketlerden. Sen bu şirketlerin faizlerini affetmeden önce bir açıkla bakalım bunlar hangi şirketler. O yüzden bu açıklamayı yapmadan Tayyip Bey'in söylediklerinin bir kıymeti yok.”



“Sükutunu özrüne sayıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili olarak söylediği bazı ifadelere değinen Özel, "Diyor ki Esad yıkıldı CHP ardından yas tutuyor diyor. Ne yas tutacağım. Ben dünyada bir otoriter lider azaldı mı neredeyse ardından tef çalacağım. İnşallah Türkiye'de de o günler gelecek ama cümlenin devamı kötü. ‘Hadi' diyor ‘eski genel başkanlarının bu konuda bir gerekçesi vardı malum sebepten dolayı ama Özgür Özel niye böyle yapıyor' diyor. Bu çok tehlikeli bir iş. Kemal Bey'in inancı üzerinden Esed'in inancı üzerinden, Esed Nusayri Arap Alevi'sidir, Kemal Bey Alevi'dir. O söyleyip de söyleyemediği bu. Burayı kaşıyıp, Özgür Bey sen Sünni'sin bu Arap Alevilerinin tarafında niye duruyorsun diyor. Birincisi hiçbir acıya, milli meseleye, dış politikaya hiçbir zaman mezhep siyaseti üzerinden bakmadım, bakmam, bakanı da doğru bulmam. Bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Siyasetçileri mezheplerine, inançlarına göre değil, kalplerine göre kategorize etmek lazım. Kötü kalpliler ve iyi kalpliler. Böyle tasvirler yapanlar kötü kalpliler. Tayyip Bey kötü kalpliler tarafından. Alevi sünni kardeştir derken iyi ama Esad'i malum sebepten destekliyor diyerek burada mezhepçilik yapıyor. Bunu burada ifşa etmek, burada kınamak, bu dilin çok tehlikeli bir dil olduğunu Tayyip Bey'e söylemek lazım. Onun sebebi belliydi demek, Kemal Bey'in mezhebine gönderme yapmak Tayyip Bey'e yakışır ama Türkiye'ye yakışmaz, Manisa'ya da yakışmaz. Bizim Alevi ve Sünni milletvekillerimiz bu salonda da mecliste de yan yana oturuyor ve birlikteyiz. CHP bu kardeşliğin ve birlikteliğin güvencesi olan bir partidir. Tayyip Erdoğan, bu birlikteliği bombalamaya, bu birlikteliği ortadan kaldırmaya yönelik tehlikeli bir işe girişmiştir, kendisini kınıyorum ve tekrar etmemeye davet ediyorum. Sükutunu özrüne sayıyoruz. Bunu tekrar etmesin. Tekrar etmezse bunu unutacağız. Tekrar ederse çok daha sert cevap vereceğim. Bunu da açıkça ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.



“Barış dili”

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin barış söylemlerinin sorulmasına da değinen Özel, “Devlet Bey barış demeye başladı ama barış dilini kullanmadan bunu yapıyor. Çok sert bir üslubu var. Abdullah Öcalan'ı meclise davet ediyor ama CHP'ye başka partilere karşı çok sert bir üslup kullanıyor. Devlet Bey eğer kavga dilinden, hakaret dilinden barış diline geçecekse ve bunun ilk adımı bu tweet ise bu iyi bir şey ama Devlet Bey süreci bu şekilde yöneteceğini zannediyorsa, yani samimiyetten uzak, kendi bildiklerini okuyan, sürekli ortaya bir şey atan ama mecliste bir komisyon kurmayan, pazarlığı adada yapan ve mecliste dayanan burada da tweet atan bir çizgide olacaksa bu doğru bir çizgi değil. Devlet Bey'in barış diline başlamak için ilk adımı ise iyi, bütün adımları böyle olacaksa kötü. Devamını görmek lazım. Barış diline ilk adım buysa iyidir, bu konuda söyleyeceği son söz bu ise bu kötüdür" şeklinde konuştu.



“Vız gelir tırıs gider”

Kendisi de dahil 17 milletvekili hakkında meclise fezleke verilmesinin sorulması üzerine Özel şunları söyledi:

“Bu tür fezlekeler sürekli geliyor. Vız gelir tırıs gider. Özellikle son dönemde CHP itirazlarını yükselttikçe ve Erdoğan rahatsızlıkları dile getirdikçe birileri harekete geçiyor ve fezleke üzerine fezleke geliyor. Vallahi bize dokunulmazlık lazım değil hatta biz millete dokunan bir parti olduğumuz için AK Parti rahatsız oluyor. Erdoğan'ın dokunulmazlığını önümüzdeki ilk seçim günü akşam 17.00'da milletimiz kaldıracak bundan emin olabilirsiniz.”



İttifak seçim gelmeden düşünülebilir”

Seçimlerde yine bir ittifak olup olmayacağı yönündeki bir soruya da cevap veren Özel, “Eğer şimdiden erken ittifak konuşursanız bütün partileri birbirine zincirle bağlanmış koşucular gibi birbirine engel olmasına neden olursunuz. Seçime makul bir süre kala eğer seçimi kazanabileceğini düşünüyorsa partiler seçime tek başına girer yok göremiyorsa çeşitli ittifaklar arar. Bu seçimlere az bir zaman kala olacak şeyler. Geçtiğimiz seçimdeki gibi partilerin güçlerine oranla olmayan bir ittifak anlayışıyla ihtiyaç duyulan alanda ve yerde partilerin gücü nispetinde birbirinin işini kolaylaştıracak ama birbirine zarar da vermeyecekleri bir ittifak süreci tasarlanabilir. CHP'nin hedefi önümüzdeki seçimlerde salt çoğunluğu kendi milletvekilleriyle elde etmesidir. Buna gayret edeceğiz ve bir CHP'li cumhurbaşkanı adayının seçilmesidir. Adayın desteklenmesi konusunda birçok partiyle görüşülebilir biz de görüşürüz. Yeni Yol Çatı Partisi de bizim kapısına aşina olduğumuz partilerden oluşuyor. Hiçbir problemimiz olmaz" dedi.

Program Özgür Özel'in gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.