Çelebi Havacılık Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. 65 yıllık tecrübesiyle 3 kıta, 5 ülke ve 40’tan fazla istasyonda yer hizmetleri alanındaki faaliyetlerini sürdüren Çelebi Havacılık, bu stratejik adımla kadının toplumda, iş ve ekonomik yaşamında güçlendirilmesi için verdiği desteği somutlaştırdı.

Çelebi Havacılık Holding kadınların iş yaşamındaki rolünü güçlendiriyor

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kendi operasyonları ve faaliyet gösterdiği topluluklar içinde destekleyen Çelebi Havacılık Holding, bu kapsamda işe alım süreçlerinden terfi fırsatlarına kadar her aşamada cinsiyet eşitliğini gözetiyor ve kadın liderliğini teşvik ediyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamanın kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu söyleyen Çelebi Havacılık Grup CEO'su Dave Dorner, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekleyerek, kadınları güçlendirmenin sürdürülebilir ve adil bir gelecek oluşturmada oynadığı önemli rolü kabul ediyor, kadınları küresel düzeyde güçlendirmenin mükemmel bir girişim olduğuna inanıyoruz. Havacılık endüstrisinde çeşitliliği artırmaya ve kadınların güçlenmesini teşvik etmeye odaklandığımızı; üst düzey yöneticilerimizde %30'un üzerinde ve merkez ofisimizde %50 oranında kadın çalışanımızın olduğunu belirtmek isterim. Kadının Güçlenmesi Prensipleri aracılığıyla, kadın iş gücünü değerlendiren ve destekleyen bir iş yeri kurma konusundaki taahhüdümüzle, herkes için daha kapsayıcı ve refah dolu bir dünyaya katkıda bulunmaya kararlıyız.” dedi.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) özel sektörün küresel anlamdaki en önemli girişimlerinden biri olarak biliniyor. 7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.