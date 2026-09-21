Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.