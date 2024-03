Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, 500 banka arasında ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, Türkiye'den de 7 banka var.

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Yayımlanan verilere göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

Çin’li bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sıradayken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvesini korudu.

ICBC’yi sırasıyla Hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Ekomomim'in aktardığına göre, Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada oldu.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer alırkn,7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank olarak sıralandı.

Araştırma şirketi tarafından yayımlanan listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka bulunuyor.

Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada yer aldı.

Diğer bankalar ise şu şekilde:

231-) Garanti BBVA

261-) Ziraat Bankası

280-) Yapı kredi

299-) Akbank

412-) Vakıfbank

420-) Halkbank