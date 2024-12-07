Çağdaş Cam’ı global cam tedarik zincirleri içerisinde lider cam işlemecilerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Bu hedefe ulaşmak için verimli üretim bantları, sürdürülebilir maliyet yapısı, kurumsal ve etik yönetim ilkeleri, yüksek ölçekli arz kabiliyeti ve beşerî sermaye olmak üzere tüm bileşenlere sahip olduğumuza inanıyoruz. Halka arzımızın da global hedeflerimize ulaşmak adına bize ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğunu düşünüyoruz. Çağdaş Cam’ı fiyat odaklı değil, değer odaklı değerlendiren yatırımcılar ile hedefimize birlikte yürümek istiyoruz” dedi.

Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan ve Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, halka açılıyor. Halka arz Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza CGCAM.HE koduyla katılım sağlanabilecek.

Çağdaş Cam’ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak.

“Cari açığın azalmasına destek olarak ülke ekonomimize döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz”

Yaklaşık yarım asır önce bir hayalle başladıkları sanayi yolculuklarında bugün Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerden biri haline geldiklerini belirten Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla üretim gücümüzü artırırken, hızla değişen müşteri taleplerine karşılık sürekli ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyor, organizasyon kabiliyetimizle geleceğin sorunlarına çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bugün Manisa OSB ve Aydın Kuyucak’ta yer alan fabrikalarımızda yaklaşık yıllık 7,1 milyon m2 cam işleme kapasitesine sahibiz. 2023 yılında ise yaklaşık 4,3 milyon m2 cam işledik. 2024 yılında ise yaklaşık 5 milyon m2 ve üzeri cam işleme hedefimiz bulunuyor. Yılı hedeflerimiz doğrultusunda büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Nazilli OSB tesisimizde ise yıllık yaklaşık 37 bin ton ve üzeri cam satışı gerçekleştiriyoruz. Kuyucak fabrikamızda ağırlıklı olarak ev ve ticari beyaz eşya grubu camların işlemesini yapıyoruz. Bu fabrikamız ile Türkiye'de cam alanında tasarım merkezi olan ilk şirket unvanını aldık. Tasarım merkezimiz sayesinde beyaz eşya camlarında birçok yeni ürün geliştiriyor, sektöre değer katmayı hedefliyoruz. Manisa OSB’de enerji camları işlediğimiz fabrikamızın ise dünya standartlarında enerji camı işleyen ve sektörün ana oyuncularına hizmet veren önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yatırımımız sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine destek olmayı ve ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Katma değerli ürünler ve ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”

İhracat odaklı büyüme stratejisi benimsediklerini ifade eden Pirinç, “Camın enerji verimliliği, güvenlik, estetik ve diğer özelliklerini iyileştirerek müşterilerimize en yüksek değeri sunmayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve katma değerli ürün çeşitliliğini ve üretim hacmini artırarak rekabette kendimizi daha güçlü kılmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda pazar trendlerini ve müşteri taleplerini yakından takip ediyor, yeniliklere göre ürün ve hizmetlerimize yön veriyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ürün gamımızı genişletmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çağdaş Cam olarak, Türkiye için her açıdan stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz enerji sektörünün, en hızlı büyüyen alt kolları arasında yer alan güneş enerjisi santralleri alanındaki hızlı büyümeye ve teknolojik gelişmelere cevap verebilmek amacıyla proaktif davranarak pandemi şartlarına rağmen Manisa OSB’de yatırımımızı tamamladık ve devreye aldık. Dünyadaki benzer birçok tesisten farklı olarak 2 mm solar enerji camı işleyebilecek yetkinlikte bir üretim bandı oluşturduk ve böylece solar panel camlarında en yeni ürünleri sektörün hizmetine sunarak cari açığı azaltıcı katkı sağladığımıza inanıyoruz. Depolamalı GES lisanslarının artışına bağlı olarak ivme kazanacağını öngördüğümüz solar panel camların talebini de karşılamak için Manisa OSB’deki ek otomasyon yatırımımızı tamamladık. Özellikle beyaz eşya camlarında büyümeyi, tarımdaki gelişmelere paralel olarak sera camı işlemesini de arttıracağımızı öngörüyoruz. Yeni devreye girecek tesislerimiz ve kapasite artışımız ile ihracat odaklı büyüme stratejimizin daha da güç kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Son 12 ayda yaklaşık 1,9 milyar TL hasılat

Şirketin finansal durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Pirinç, "2023 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL hasılat elde ettik. 30.09.2024 itibarıyla son 12 aylık hasılatımız da yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 2023’te yaklaşık 483 milyon TL FAVÖK elde ederken, son 12 ayda yaklaşık 494 milyon TL FAVÖK'e ulaştık. FAVÖK marjımız son 12 ayda yaklaşık %26, brüt kâr marjımız yaklaşık %30 oldu. Finansal borcumuzun ise oldukça sınırlı bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri finansal borç ödemesinde kullanmayacağız, yeni yatırımlarda değerlendirmeyi ve işletme sermayemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

“Yeni yatırımlarla yaklaşık 100 bin m2 alanda faaliyetlerini sürdüren bir şirket olmayı hedefliyoruz”

Yatırımlara ilişkin de bilgi veren Pirinç, şöyle konuştu: “Bünyesinde beyaz eşya sektörünün önemli markalarını barındıran, lojistik avantajlara sahip, kendi enerjisini üretebilen Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden Manisa OSB’de yaklaşık 9 bin m2 ilave alanın kaba inşaatını tamamladık, şu an yükleme alanı ve depo olarak kullanıyoruz. Aynı lokasyonda 2022 yılında tahsisle satın aldığımız ve ödemeleri devam eden, yaklaşık 30 bin m2’lik bir arazimiz daha bulunuyor. Bu arazide Aralık 2024 itibarıyla ikinci fabrikamızın inşaatına başlamayı planlıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin bir kısmını yeni fabrikamızın kurulması ve makina, ekipman yatırımlarında kullanmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamız da devreye girdiğinde yaklaşık toplam 100 bin m2 alanda faaliyetlerini gerçekleştiren bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz.

Manisa ve Nazilli fabrikalarımızın çatısında devreye aldığımız 3,7 MW'lık GES ile tükettiğimiz elektrik enerjisinin bir kısmını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yeni fabrikamızın da enerji ihtiyacını karşılamak aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlamak için de çatı ve arazi üzeri GES planlıyoruz. Halka arz gelirinin bir kısmını ise bu yatırımımızda değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Tüm tesislerimizin dijital altyapı ve servis sistemlerinin dönüşümü için de yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde ERP, Machine learning ve yalın üretim metodolojisine önem veriyoruz. Tesislerimizi karanlık fabrikaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece dünya çapında rekabet edebilecek ürün maliyet seviyelerimizi daha da iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

“Hedeflerimize yatırımcılarımızla birlikte yürümek istiyoruz”

Çağdaş Cam olarak global cam tedarik zincirleri içerisinde lider cam işlemecilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için verimli üretim bantları, sürdürülebilir maliyet yapısı, hesap verebilir, şeffaf, kurumsal ve etik yönetim ilkeleri, çevik ve yüksek ölçekli arz kabiliyeti, bir iş kolunu başarılı yönetmek için gerek olan teknik ve beşeri alt yapıya sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu yapımız sayesinde paydaşlarımıza değer katan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Halka arzımızın da bize bu yolda ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğuna inanıyoruz. Çağdaş Cam’ı fiyat odaklı değil, değer odaklı değerlendiren yatırımcılar ile hedeflerimize birlikte yürümek istiyoruz. Türkiye’yi camın geleceğine ortak yapmayı hedefliyoruz.”