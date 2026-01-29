Uyuşturucu ile mücadelede çevre ilçelerden de etkilendiklerini belirten Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, “Komşu ilçelerimizdeki vakalar da bize yansıyabiliyor. Ama onlarla da mücadele ediyoruz. Zehirle her alanda mücadelemiz sürecek. Bu bizim komşuluk görevimiz” dedi

KAYMAKAM TUNA: BÜYÜKÇEKMECE GENEL ANLAMDA YAŞANABİLİR BİR İLÇE

Programda konuşan Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, dört yıldır ilçede görev yaptığını belirterek Büyükçekmece’nin her yönüyle yaşanılabilir bir kent olduğunu ifade etti. Büyükçekmece genel anlamda güvenli bir ilçe olduğunu söyleyen Tuna, “ Elbette sorunlar var. Madde bağımlılığıyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Ancak bu mücadeleyi genel gerçeklikten bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Maalesef uyuşturucu kullanımı ülke genelinde yaygın. Ülke genelinde azaltılmadıkça, yalnızca Büyükçekmece’de azaltmak çok mümkün değil.”

MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ ESENYURT'TAN GELENLERLE DOLU

Büyükçekmece’nin çevre ilçelerle olan etkileşimine dikkat çeken Tuna, özellikle Esenyurt vurgusu yaptı: “Hemen yanı başımızda, nüfus olarak bizden üç kat fazla büyüyen Esenyurt var. Havalar ısındığında insanlar eğlenmek ve vakit geçirmek için Büyükçekmece’ye geliyor. Büyükçekmece’deki uyuşturucu vakalarının önemli bir kısmını Esenyurt’tan gelenler oluşturuyor. Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne baktığınızda da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle başvuran vakaların ciddi bir bölümünün Esenyurt’tan geldiğini görürsünüz. Bu gerçekliği göz ardı etmemek gerekiyor.”

BÜYÜKÇEKMECE’DE SOSYAL YARDIMLAR

Büyükçekmece Yeşilay ilçe başkanı Recep Çalışkan’ın organize ettiği kahvaltı Büyükçekmece ilçe kaymakamı Ali İkram Tuna ve kamu yöneticileri, Türkiye Yerel Basın Birliği Genel başkanı Nezir Karayün, Ekovitrin Medlya Grubu Genel yayın Yönetmeni Şeref Özata, Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert ve böglede faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gazeteciler ilçe kaymakamı, Ali İkram Tuna'ya ilçenin güncel sorunlarıyla ilgili sorular yöneltti. Kaymakam Ali İkram Tuna, güvenlikten sosyal yardımlara, eğitim yatırımlarından kentsel dönüşüme kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“ESENYURT’UN YOĞUNLUĞU BÜYÜKÇEKMECE’Yİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Komşu ilçe Esenyurt’ta hızlı ve kontrolsüz nüfus artışının Büyükçekmece üzerindeki baskısını açık sözlerle anlatan Kaymakam Ali ikram Tuna, okullardan hastanelere kadar birçok kamu hizmetinin bu durumdan etkilendiğini söyledi. İlçedeki okullarda eğitim gören binlerce öğrencinin Esenyurt’tan geldiğini belirten Tuna, sağlık hizmetlerinde de benzer bir yoğunluk yaşandığını kaydetti.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SADECE POLİSLE OLMAZ”

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorulara da değinen Kaymakam Ali İkram Tuna meselenin yalnızca güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çözülemeyeceğini vurguladı. İlçe Emniyet Müdürü, Ahmet Emrah Donbay ile birlikte çözüm süreciyle ilgilendiklerini, ancak Teknolojinin gelişmesiyle maddeye ulaşımın kolaylaştığını belirterek, toplumun ihbar mekanizmalarını yeterince kullanmadığını söyledi. Vatandaşların gördükleri olayları bildirmemesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirerek, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

“YARDIM ALAN HANE SAYISI DİKKAT ÇEKİCİ ŞEKİLDE ARTTI”

Toplantıda paylaşılan verilere göre, Büyükçekmece’de sosyal yardımlara başvuran hane sayısında son bir yılda ciddi bir artış yaşandı. Düzenli yardım alan hane sayısının 7 bine yaklaştığı belirtilirken, Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı ile evde bakım yardımlarının da önemli ölçüde yükseldiği açıklandı. Kaymakam Ali İkram Tuna, artan hayat pahalılığı ve kira baskısının bu tabloyu doğrudan etkilediğini söyledi. Her ay düzenli olarak Büyükçekmece sınırları içerisinde lyaşayan ve yardıma muhtaç olan ortalama 7 bin kişiye yardım edildiğini belirtti. Bu yardımların gıdadan sağlığa geniş bir yelpazede yapıldığını vurguladı.

İlçedeki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni okul projelerinin sürdüğünü ve hedefin tekli eğitime geçmek olduğunu belirtti. Deprem güvenliği ve artan nüfus dikkate alınarak yeni dersliklerin planlandığı ifade edildi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE EN BÜYÜK SORUN GÜVEN”

Mimaroba’daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Ali İkram Tuna, vatandaşların müteahhit firmalara güven duymakta zorlandığını söyledi. Belediyenin artık herhangi bir firmayı işaret etmediğini belirten Tuna, sürecin vatandaş, müteahhit ve belediye arasında dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, katılımcıların soruları ve karşılıklı değerlendirmelerle sona ererken, verilen mesajlar Büyükçekmece’nin önümüzdeki dönemde karşı karşıya olduğu sosyal ve yapısal riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplantı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrah Donbay, Yeşilay Büyükçekmece Şube Başkanı Recep Çalışkan, Büyükçekmece İlçe Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Sayın Mehmet Özay ve Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürü Dr.Uğur GÜÇLÜ'nün katılımlarıyla gerçekleşti.