Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden 6. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor müsabakasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme (rejenerasyon) çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.