Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde kurulan Mestanlı Spor Kulübü, halter ve masa tenisinde Türk Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırmak amacıyla çalışmalarına başladı. Kulüp, özellikle Mestanlı doğumlu dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu ile dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu gibi başarılı sporcuların izinden yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar farklı ve öncü projelere imza atıldığı belirtilerek, Mestanlı Spor Kulübü'nün de bu anlayışla kurulduğu ifade edildi.

Yaklaşık bir yıl önce kuruluş çalışmaları başlatılan Mestanlı Spor Kulübü, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 1 Ekim 2025 tarihinde tescil edildi. Kulüp, zorunlu genel kurul sürecini de tamamlayarak sportif faaliyetlerine başladı.

Masa tenisinde ilk takım kuruldu

Masa tenisi branşında ise uzun yıllar DSİ Nilüfer Spor ve Türkiye Milli Takımı bünyesinde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular yetiştiren, Bursa ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil eden Hikmet Hocaoğlu ile çalışmalara başlandı. Dernek üyesi ve Mestanlı doğumlu olan Hocaoğlu, Mestanlı Spor Kulübü'nde fahri antrenörlük görevini üstlenerek kısa sürede genç kızlar kategorisinde bir takım oluşturdu. Yaklaşık 5 aydır çalışmalarını sürdüren Şerife Yıldız (kaptan), Edanur Kaya, Hacer Yusuf ve Sudenur Dönmez'den oluşan takım, 4-6 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Bölge Yarışmaları'nda Mestanlı Spor Kulübü'nü temsil edecek.

Mestanlı Spor Kulübü Başkanı Sebile Efe Tunçakın ve Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mestaniye Efe, kulüp yönetimi, kısa sürede oluşturulan takımın ilk resmi organizasyonunda kulübü temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını belirterek, antrenör Hikmet Hocaoğlu'na teşekkür etti.

Halterde hedef yeni Naimler ve Haliller yetiştirmek

Mestanlı Spor Kulübü'nün bir diğer branşı olan halterde ise dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu'nun takım arkadaşı olan Sunay Bulut ile çalışmalar yürütülüyor. Süleymanoğlu'nun hayatının son döneminde de yanında bulunan ve ömrünü haltere adayan Bulut, kulübün halter branşındaki sporcularını yetiştirecek. Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi de olan Sunay Bulut ile Türk sporuna yeni Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi şampiyonlar kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kestel ilçesindeki Toplu Konutlar Ortaokulu ile işbirliği yapılması planlanıyor. Okul yönetimi ve beden eğitimi öğretmenlerinin projeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, okulların açılmasıyla birlikte yetenek taraması ve seçmelerin gerçekleştirilerek antrenmanlara başlanacağı kaydedildi. Genç kızlar kategorisinde bir sporcunun ise Sunay Bulut yönetiminde çalışmalara başladığı bildirildi.

Hedef milli takıma sporcu kazandırmak

Mestanlı Spor Kulübü Başkanı Sebile Efe Tunçakın, masa tenisi ve halter branşlarında milli takımlarda görev almış antrenörlere emanet edilen kulübün temel misyonunun, Türk Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırmak olduğunu vurguladı.