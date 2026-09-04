Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya'da düzenlenecek. İtalya Grand Prix'si, Monza şehri yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1950 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1:20.901 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lando Norris yaptı.

Sezonda geride kalan 12 yarışta Kimi Antonelli 6, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 242 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 183 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 159 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 425 puan

2 - Ferrari: 338 puan

3 - McLaren: 263 puan

4 - Red Bull: 186 puan

5 - Racing Bulls: 66 puan