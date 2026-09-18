Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Adana'da AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Gürlek'in burada 2028 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.

Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için sandık kurulacağını belirterek teşkilat mensuplarına sahada çalışma çağrısında bulundu.

Bakan Gürlek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor."

Gürlek, teşkilatların vatandaşlarla sahada buluşması gerektiğini belirterek, "Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik siyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor" dedi.

2028 seçimleri yeniden gündemde

Gürlek'in açıklaması, son günlerde yeniden gündeme gelen 2028 seçim tartışmalarının ardından geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yaklaşan seçimler" sözleri üzerinden başlayan erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" açıklamasını yapmıştı. Çelik, Erdoğan'ın sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngördüğünü söyledi. Uçum, bu tarihin 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun yıl dönümü olması nedeniyle sembolik anlam taşıdığını belirterek Erdoğan'ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını ifade etti. Uçum ayrıca bunun için TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Meclis kararı gündemde

Anayasa'nın 116. maddesine göre TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin oyuyla, seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis'in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde ise Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor.

Dolayısıyla 2028 seçimleri ve Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda hukuki tartışmanın önemli başlıklarından biri, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin alacağı olası karar olacak.

Gürlek'in bugünkü açıklaması ise hükümet kanadından 2028 seçimlerine yönelik son günlerde gelen mesajların arasına yeni bir açıklama ekledi. Bakanın sözleri, seçimin yapılacağını ve Erdoğan'ın yeniden adaylığını siyasi hedef olarak açıkça ifade etmesi bakımından dikkat çekti. Bununla birlikte, bugün itibarıyla resmi bir seçim kararı alınmış değil.