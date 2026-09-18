Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın oynanacak Sarıyer karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Boluspor kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul'a hareket etti.