Prof. Dr. Süleyman Doğan Yazdı: Ata Yurdu Özbekistan’da Bir Mübarek Şehir: Buhara

4 şirketten temettü kararı: Biri dağıtacak, üçü dağıtmayacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

TOKİ'den borç kapatana yüzde 25 indirim! Başvuru tarihleri belli oldu

Gürlek'ten 2028 seçimi mesajı: "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek"

Borsada düşüşü sınırlamak için kritik hamle: Açığa satışta yukarı adım kuralı devrede

Tera depremi Beşiktaş formasını da vurdu! Logo çıkarıldı, hisse sert düştü

İstanbul için tarih verildi! Sıcak hava gidiyor, kuvvetli sağanak geliyor

Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Boluspor kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın oynanacak Sarıyer karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Tera depremi Beşiktaş formasını da vurdu! Logo çıkarıldı, hisse sert düştü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.