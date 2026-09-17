Şirket, likiditeyle ilgili herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını ve gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin karşılanacağını bildirdi.

SPK, 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde aralarında Pardus Portföy’ün de bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına karar verdi. Kurul ayrıca kararında belirtilen fonların belirleyeceği yöntem çerçevesinde tasfiye edilmesine hükmetti.

Pardus Portföy’den yatırımcılara mesaj

Pardus Portföy tarafından yapılan açıklamada, SPK kararı kapsamında şirketin TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

Tasfiye kapsamına alınan fonlarla ilgili sürecin, mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fonların bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

Şirket açıklamasında, “Bu süreçte yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması temel önceliğimizdir” denildi.

“Gerekli tüm adımlar atılıyor”

Pardus Portföy, SPK başta olmak üzere düzenleyici kurumlarla iletişim halinde olduğunu ve Kurul kararına uyum kapsamında gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Şirket, sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine bağlılığını sürdüreceğini, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesine devam edeceğini bildirdi.

“Likidite konusunda hiçbir sıkıntımız yok”

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünde ise şirketin likidite durumuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Pardus Portföy, “Şirketimizin likidite ile ilgili hiçbir sıkıntısı bulunmamakta olup, SPK tarafından gerekli izinler verildiği takdirde tüm yatırımcılarımızın talepleri derhal karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca süreçte yaşanacak gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi iletişim kanalları üzerinden yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

SPK kararında Pardus Portföy tarafından kurulan çok sayıda TEFAS fonunun işlemlerinin durdurulmasının yanı sıra belirlenen fonların tasfiyesine ilişkin karar da yer aldı.