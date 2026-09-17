Türk sanayinde yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başladığı yolculuğunu, bugün yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon fabrikası yatırımlarıyla genişleten Net Global, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı. Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 9-10-11 Eylül tarihleri arasında talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla NETGL koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın, Net Global Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sami Aydın, Net Global Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Aydın, Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Berk Kuter, Tacirler Yatırım Genel Müdürü Onur Kavgacı ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, gong töreninde yaptığı konuşmada, “Net Global bugün, yaklaşık 2,2 milyar TL büyüklüğünde başarılı bir halka arzı tamamlayarak sermaye piyasamıza adım atmıştır. Şirket, bu halka arzdan elde edilecek kaynağı kapasite artırımı ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

Şirketimize Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, yeni dönemde yatırımcılarıyla birlikte başarıyla ilerlemesini temenni ediyorum. Şirketimizin ve aracı kurumumuzun değerli yöneticilerini, çalışanlarını tebrik eder, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.”

“Daha güçlü ve yüksek katma değer üreten bir Net Global hedefliyoruz”

Net Global Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sami Aydın şöyle konuştu: “Net Global olarak halka arzı bir sonuçtan ziyade, önümüzdeki büyüme döneminin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Halka arzdan sağlayacağımız kaynağı da bu nedenle şirketimizin üretim kapasitesini artıracak, yeni yatırım alanlarımızı destekleyecek ve finansal yapımızı daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Mevcut faaliyetlerimizde kapasite artışına gitmeyi ve koruge boru üretim hattımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında önümüzdeki dönemin en önemli yatırım başlıklarından biri, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiğimiz vagon üretim yatırımımız. NETRAİL markamızla hayata geçireceğimiz bu yatırım kapsamında, yüksek teknolojiyle donatılmış bir üretim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Burada Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, yüzde 100 yerli tasarıma ve yüksek yerlilik oranına sahip farklı tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımın Sivas ve ülkemiz açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Sivas’ın Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana sahip olduğu demiryolu sanayisi birikimini, yeni teknoloji ve üretim kabiliyetleriyle geleceğe taşımak istiyoruz.

Büyüme stratejimizin bir diğer önemli ayağını ise ihracat oluşturuyor. Son yıllarda ihracat yapılanmamızı güçlendirdik. Nitekim yurt dışı satışlarımızın toplam hasılatımız içindeki payını her geçen yıl daha yukarı taşımayı başardık. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara ulaşarak ihracatın şirket cirosu içindeki payını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken daha güçlü, daha verimli, daha yenilikçi ve daha yüksek katma değer üreten bir Net Global oluşturmak istiyoruz. Teknolojiyi, inovasyonu ve güçlü insan kaynağımızı bir araya getirerek sürdürülebilir bir büyüme modeli kurmak; faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye’den dünyaya değer taşıyan bir şirket olmak istiyoruz. Bugünden itibaren bu yolculukta artık yatırımcılarımız da bizimle birlikte. Halka arzımıza katılarak Net Global’in geleceğine güvenen tüm yatırımcılarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gösterdikleri güven bizim için çok değerli. Bu güvenin beraberinde getirdiği sorumluluğun da farkındayız. Yatırımcılarımızdan aldığımız bu güçle; üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam yaratmaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul’da başlayan bu yeni dönemin Net Global’e, yatırımcılarımıza, Sivas’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”