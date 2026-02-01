Bulgaristan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların tüm ödemelerini euro cinsinden yapmakla yükümlü olduğu, tüccarların ise leva kabul etme zorunluluğunun sona erdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, tüm işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesi gerektiği vurgulandı.

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem de euro cinsinden gösterilmeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, elinde leva bulunan vatandaşların 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ve banka şubesi bulunmayan bölgelerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde paralarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceği açıklandı. Bu tarihten sonra ise dönüşüm işlemlerinin Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) tarafından süresiz ve ücretsiz şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Edirne’de alışveriş alışkanlıkları değişiyor

Euroya geçiş kararı, Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ticaretin yoğun olduğu Edirne’de de yakından izleniyor. Yıllardır Bulgar vatandaşlarının Edirne’deki alışverişlerinde leva kullanımı yaygınken, yeni dönemde işlemlerin tamamen euro üzerinden yapılması bekleniyor.

Saraçlar Caddesi esnafından Metin Barmanbay, kur farkının geçmişte ciddi karışıklıklara yol açtığını belirterek, “Leva döneminde sürekli kur hesabı yapılıyordu. 1,95 mi 1,98 mi derken hem esnaf hem müşteri zorlanıyordu. Şimdi tek para euro oldu, hesaplama netleşti. Daha önce 100 leva olan bir ürün artık 50 euro olarak etiketleniyor” dedi.

“Her şey euro ile olacak”

Sofya’dan alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşı Gorian Mrijeviç ise geçiş sürecinin tamamen tamamlandığını ifade ederek, “31 Ocak gecesinden itibaren her yerde leva ile alışveriş sona erdi. Artık bankalarda ve mağazalarda yalnızca euro banknotları kullanılıyor. Bundan sonra her şey euro ile olacak” diye konuştu.

Sınır ticaretinde yeni dönem

Uzmanlar, Bulgaristan’ın euroya geçişinin sınır ticaretinde kısa vadede bir uyum süreci gerektireceğini, ancak orta ve uzun vadede kur belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ticaret ortamı oluşturacağını belirtiyor. Fiyatların çift para birimiyle gösterilmeye devam etmesinin ise hem tüketici hem de esnaf açısından koruyucu bir işlev göreceği ifade ediliyor.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla euroyu resmen benimseyerek, Avrupa Birliği’ne katılımından 19 yıl sonra Avro Bölgesi’nin 21’inci üyesi oldu.