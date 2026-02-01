Verilere göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu haftada birkaç kez yüzde 85’in üzerine çıktı. Ocak ayı içinde ise yoğunluk iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi. Günün büyük bölümüne yayılan trafik, özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında etkisini daha fazla hissettirdi.

Son dört günde yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı. Çarşamba ve perşembe günleri trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçülürken, haftanın son iş gününde yağmurun da etkisiyle bu oran yüzde 87’ye çıktı. Hafta sonları genellikle daha sakin geçen akşam saatleri bile bu kez rahatlatmadı; cumartesi akşamı yoğunluk yüzde 83’e kadar yükseldi.

Kent genelinde çekilen havadan görüntülerde, D-100 kara yolunda iş çıkışı saatlerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Uzmanlar, okul tatillerinin tek başına trafik sorununu çözmeye yetmediğine dikkat çekerken, artan araç sayısı ve kent içi hareketliliğin yoğunluğu kalıcı çözümlerin gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.