Projede yaşanan sorunlar, zamanla hukuki bir çıkmaza dönüşürken, bazı dairelerin “sözleşme ve inşaatçı ipoteği” yöntemiyle birden fazla kişiye satıldığı iddiaları krizi daha da derinleştirdi.

Taşeronlar da mağdur: “8 daire hakkımız var, çıkarılmak isteniyoruz”

Projede taşeron olarak görev aldığını belirten Birkan İpoğlu, yıllardır haklarını alamadıklarını söyledi. Sözleşmeye göre 8 daire alma hakkı bulunduğunu ifade eden İpoğlu, kendilerine tapu verilmediğini, bunun yerine düşük bedellerle projeden çıkarılmak istendiklerini öne sürdü.

İpoğlu, süreç boyunca ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını belirterek, “Yıllar önce yapılan ipotek anlaşmaları bugün enflasyon karşısında değerini kaybetti. Buna rağmen dairelerimizi almadan projeden çıkarılmak isteniyoruz” dedi.

“Ev aldık ama ortada ne tapu var ne daire”

Hak sahiplerinden Nermin Çapkın ise 2020 yılında satın aldığı dairenin başka kişilere de satıldığını sonradan öğrendiğini dile getirdi. Çapkın, 6 yıldır ne evine taşınabildiğini ne de mülkünü değerlendirebildiğini söyledi.

“Dairemi ne kiraya verebiliyorum ne oturabiliyorum ne de satabiliyorum. Üstelik bina hâlâ tamamlanmış değil. Elektrik, su, doğalgaz yok. Şu anda kirada yaşıyorum ve ciddi mağduriyet içindeyim” ifadelerini kullandı.

İnşaat yarım kaldı, güvenlik endişesi büyüyor

Projede fiziki sorunlar da dikkat çekiyor. İddiaya göre binanın bazı bölümlerinde drenaj hataları bulunurken, istinat duvarının sağlam yapılmadığı ve olası bir çökme riskinin olduğu öne sürülüyor. Bu durum, ileride yaşanabilecek olası can kayıpları konusunda endişe yaratıyor.

Hukuki süreç devam ediyor

Arsanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğu projede, ana müteahhidin vefatının ardından mahkeme tarafından kayyum atandığı öğrenildi. Taraflar arasındaki davalar sürerken, resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Yıllardır çözüm bekleyen hak sahipleri ise yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.