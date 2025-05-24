Soruşturmayı yürüten savcılık birimleri, şüphelilerin sermaye piyasası araçları üzerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla adliyeye sevkini gerçekleştirdi. Savcılık sorgularının ardından, üç isim de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme heyeti, delil durumu ve suçlamaların ağırlığı göz önünde bulundurularak Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş’ın tutuklanmasına hükmetti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın detayları ve ilerleyen süreçte ortaya çıkacak gelişmeler, Borsa İstanbul’daki yatırımcı güveni açısından da yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer ilgili kurumların ise olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güvenin korunması adına hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken, soruşturmaya dair daha fazla bilginin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.