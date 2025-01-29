Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe 64 yıllık deneyime sahip olan Mopaş, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adımını attı. İnfo Yatırım liderliğinde, 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan Mopaş, bugün düzenlenen gong töreni ile birlikte MOPAS koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Mopaş Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ferşat Narman, Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa (Reşat) Narman, Mopaş Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Narman, Mopaş Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kurt, Mopaş Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Demirer, Mopaş Yönetim Kurulu Üyesi Murat Narman, İnfo Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Info Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Mopaş çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Mopaş Marketçiliğin Borsamızda işlem görmeye başlaması sebebiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Mopaş, gıda perakendeciliğindeki birikimiyle, markasıyla, sektöründeki konumuyla oluşan mağaza zincirleriyle tüketicilerle buluşmaktadır. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarla buluşacaktır. Böylece büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sağlamanın yanı sıra kurumsallaşmada ve tanınırlıkta da önemli bir adım atmıştır.

Ben bu halka arzın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mopaş Marketçiliğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Halka arz, sürdürülebilir büyüme yolunda gelecek vizyonumuzun önemli bir parçası”

Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreninde bir konuşma yapan Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Narman, “Halka arzın şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda attığı önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda halka arzı, Mopaş ailesine katılan yeni ortaklarımız ile birlikte daha da güçlenen kurumsal kimliğimizin, şeffaflık ve güvene dayalı gelecek vizyonumuzun da bir parçası olarak değerlendiriyorum. Bu kapsamda tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güven için teşekkür ediyorum. Bu önemli adım, geleceğe ilişkin bizleri umutlandırırken, motivasyonumuzu da artırıyor. Gelecek dönemde sermaye piyasalarının gücünü arkamıza alarak yeni yatırımlarımız ile Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

2025 yılında yeni mağaza açacak, inorganik büyüme de gündemde

Mopaş’ın 2025 yılı hedefleri ve yatırım planlarına ilişkin de bilgi veren Narman, şunları söyledi: “Halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarımızda değerlendirmeyi planlıyoruz. 2025 yılında en az 10 adet yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak da 200 ila 250 çalışana yeni istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Organik büyümenin yanı sıra sektörde oluşabilecek fırsatları da değerlendirerek inorganik şekilde büyüme de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağladığımız finansmanın hızlı büyümenin yanı sıra marka bilinirliğimizin ve prestijimizin artması, daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşarak sektördeki konumumuzun güçlenmesi gibi şirketimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Gelecek dönemde dijitalleşme yatırımlarımıza da ağırlık vererek müşteri memnuniyetini ön planda tutacak ve taze ürün odaklı yaklaşımımızı koruyarak sektördeki payımızı artırmayı hedefliyoruz.”

“Yeni arzlarla sermaye piyasalarının büyümesine katkıda bulunacağız”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de, Mopaş’ın halka arzına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşen Mopaş halka arzını tamamlamış bulunuyoruz. Mopaş paylarının halka arzı ile ilgili olarak toplam 236 bin 844 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkasına alan Mopaş’ın gelecek dönemde yeni yatırımlar ve projelerle başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz. İnfo Yatırım olarak biz de başarılı şirketlerimizin halka arzlarına aracılık ederek yatırımcı sayısının artmasına, sermaye piyasalarımızın büyümesine ve derinleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”