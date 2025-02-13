Kalyon Holding’in çeşitli iştiraklerinin üst yöneticilerinin ve çok sayıda davetlinin yer aldığı gong töreni’nde; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar, Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı, Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop gongu çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur. Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken, diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettikleri için bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kalyon Güneş Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini biz kez daha ortaya koymaktadır ”

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli: “Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

“Halka arz; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır”

Bugün burada, sadece bir gong sesiyle bir işlemi tamamlamıyoruz; aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli enerji hamlesine katkı sağlayan büyük bir başarıya imza atıyoruz.

Kalyon PV olarak borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu karar; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır. Bu adım, Türkiye’nin enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekteki iş birliklerimizi güçlendirmemize imkân sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.