Açılışta, bankacılık endeksi %2,24, holding endeksi ise %1,32 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükselişi %2,52 ile ulaştırma sektörü gösterirken, en fazla kayıp ise %1,39 ile tekstil ve deri sektöründe yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü satış baskısının hâkim olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %7,81'lik sert bir düşüşle 9.044,64 puandan kapatmıştı. Bu hafta ise küresel piyasalardaki yön arayışı ve iç piyasadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

SPK'dan Yeni Önlemler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasadaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla bazı yeni kararlar aldı. 25 Nisan 2025'e kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklanırken, halka açık şirketlerin pay geri alım süreçleri kolaylaştırıldı. Ayrıca, kredili işlemlerde öz kaynak oranlarının esnetileceği duyuruldu.

Borsa İstanbul yönetimi de bazı teknik düzenlemeler yaptı. Emir/işlem oranı (OTR) 5:1'den 3:1'e düşürülürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,25 TL'den 0,50 TL'ye çıkarıldı.

Gözler Yoğun Veri Akışında

Küresel piyasalarda ABD'nin tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, ekonomik veriler yakından takip ediliyor. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi izlenecek.

Teknik açıdan bakıldığında, analistler BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.000 puan seviyelerini destek, 9.200 ve 9.300 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.