Bölge Ülkeleri Kendi Sorumluluklarını Üstlenmeli

Fidan, "Suriye'ye komşu dört bölge ülkesi olarak, bölgemizdeki kronik sorunların çözümü için bir araya geldik. Bölge ülkeleri olarak kendi sorunlarımıza sahip çıkmazsak, küresel aktörlerin müdahalesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da çözüme değil, yeni sorunlara neden oluyor" dedi.

DEAŞ'a Karşı Ortak Operasyon ve Harekat Merkezi

Fidan, "Bölge ülkeleri olarak DEAŞ'a karşı ortak operasyon ve istihbarat mekanizmasını oluşturma kararlılığımız var. İlk adım olarak müşterek bir harekat merkezi kurulacak" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüsseyin de, "DEAŞ sınırları aşan bir tehdit. Bu nedenle ortak istihbarat ve askeri iş birliği kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PKK ve Terörle Mücadelede Ortak Adımlar

Bakan Fidan, "PKK'nın sadece Türkiye'nin değil, Irak ve Suriye'nin de bir sorunu olduğunu vurgulayarak, “Nasıl ki DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa, PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Suriye ve Irak'taki PKK unsurlarına karşı da aynı kararlılıkla mücadele edilmeli" dedi.

Bölge ülkeleri, PKK ve terör örgütlerine karşı ortak hareket etme konusunda mutabakata vardı.

Suriye'deki Provokasyonlara Karşı Uyarı

Fidan, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin olarak "Bölge dışı aktörlerin provokasyonlarına karşı dikkatli olmalıyız. Suriye'deki yeni yönetimin hoşgörü politikaları bazı kesimlerin provokasyonlarını boşa çıkarmıştır" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise "Suriye hükümeti toplumsal barışın garantisidir ve her türlü tehdit ve provokasyona karşı kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Sonraki Toplantı Türkiye'de Yapılacak

Bakan Fidan, "Bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılacağını ve bu sürecin somut adımlarla ilerleyeceğini" belirterek, bölge ülkelerinin iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.