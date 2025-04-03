İşlemler Artış Gösterdi

BKM, ülke genelindeki tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55’inin sistemleri üzerinden geçtiğini belirtiyor. Bankaların kendi sistemlerinde işledikleri veriler ise 5 gün içinde BKM ile paylaşılıyor. Bu nedenle 2 Nisan’a ait toplam kartlı ödeme sistemleri verilerinin en erken 7 Nisan’da netleşmesi bekleniyor.

BKM’nin paylaştığı grafikler, sadece kendi sistemlerinden geçen ve 00.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşen işlemleri kapsıyor. Buna göre, 2 Nisan’da gerçekleşen alışveriş işlemlerinin tutarı, bayramın son günü olan 1 Nisan’a kıyasla iki katına çıktı. Ayrıca, mart ayının genel ortalamasının da üstüne çıkarak, tüketici hareketliliğinde önemli bir dalgalanma yaşandığını ortaya koydu.

Bayram ve Ara Tatil Etkisi

Uzmanlar, bayram öncesi alışveriş yoğunluğu, ara tatilin etkisi ve 9 günlük resmi tatil sürecinin harcamaları artırdığını belirtiyor. Hava koşullarının da tüketici davranışlarını etkileyebileceği vurgulanırken, önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı verilerle daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan, 2 Nisan’da gerçekleşen harcamalar önceki çarşamba günleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir eğilim görülüyor. 26 Mart’ta 28,9 milyar TL, 19 Mart’ta 25,3 milyar TL, 12 Mart’ta 24,5 milyar TL, 6 Mart’ta ise 27,3 milyar TL tutarında işlem gerçekleşmişti. Böylece 2 Nisan, bayram öncesindeki son çarşamba dışında, mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek bir harcama hacmiyle öne çıktı.

Boykot Çağrıları Ne Kadar Etkili Oldu?

Son dönemde yapılan boykot çağrıları, tüketici harcamaları üzerinde belirgin bir etki yaratıp yaratmadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Ancak BKM verilerine göre, 2 Nisan’daki işlem hacmi alışılmış seviyelerin üzerinde seyretti. Kesin sonuçlar için tüm bankaların verileriyle birlikte analiz yapılması gerektiği belirtilirken, mevcut rakamlar boykotun etkisini net bir şekilde ortaya koymaktan uzak görünüyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak detaylı verilerle tüketici eğilimleri daha net bir şekilde analiz edilebilecek.