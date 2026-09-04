İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları, Erasmo Iacovone Stadyumu'nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, organizasyonu 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı.

Akdeniz havzasından 26 ülkenin 30 branşta mücadele ettiği Taranto 2026'da Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu temsil etti. Hentbol dışında 29 branşta mücadele eden Türkiye, organizasyonun ilk gününü madalya sıralamasının zirvesinde tamamlarken, oyunlar boyunca ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 111 madalyayla Oran 2022'de elde ettiği 108 madalyalık performansını da geride bıraktı. Taranto'da kazanılan madalyalarla birlikte Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki toplam madalya sayısı 425 altın, 297 gümüş ve 356 bronz olmak üzere 1.078'e yükseldi.

Türkiye'nin 1000. madalyası Zeynep Yetgil Kamal'dan

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyası Taranto 2026'nın dördüncü gününde geldi. Kadınlar güreş 53 kilo finalinde İspanyol Carla Jaume Soler'i teknik üstünlükle mağlup eden Zeynep Yetgil Kamal, altın madalyanın yanı sıra Türkiye adına tarihi bir başarıya da imza attı.

Taranto'da tarihi ilkler ve rekorlar

Taranto 2026'da Türk sporcular birçok ilke ve rekora imza attı. Badminton kadınlar teklerde şampiyon olan Neslihan Arın, 2013, 2018 ve 2022'nin ardından dördüncü kez Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Atıcılıkta Safiye Temizdemir, kadınlar trapta Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Ritmik cimnastikte Hatice Gökçe Emir, bireysel genel tasnifte 106 bin 850 puanla Türkiye'ye branştaki ilk madalyasını altın olarak kazandırdı. Programda ilk kez resmi branş olarak yer alan paletli yüzmede ise Kaan Efe Kaya, erkekler 400 metre çift palette Türkiye'nin ilk Akdeniz Oyunları altınını elde etti.

Kubilay Ençü, Simay Özçiftçi, İsmail Nezir ve Sıla Koloğlu'ndan oluşan 4x400 metre karışık bayrak takımı da 3:14.85'lik derecesiyle Türkiye'ye Akdeniz Oyunları tarihindeki ilk bayrak yarışı şampiyonluğunu getirdi. Kadınlar 4x100 metre bayrak takımında ise Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Elif Polat, 44.05'lik dereceleriyle Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Halterde Cansel Özkan kadınlar 53 kilo koparmada 91 kilogramla, Yusuf Fehmi Genç ise erkekler 75 kilo silkmede 187 kilogramla Akdeniz Oyunları rekoru kırarak altın madalya kazandı. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi de 10 metre havalı tabanca karma takım elemelerinde 576 puanla oyunlar rekoru kırarak finalde şampiyon oldu.

Güreş ve taekwondoda başarılı performans

Türkiye, güreşte 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. Erkekler serbest stilde mücadele edilen 6 sıkletin tamamında kürsüye çıkan Türkiye, kadınlar güreşte de 6 sıkletin tamamında madalya elde etti.

Kadınlarda Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil Kamal, Elvira Süleyman ve Nesrin Baş; erkeklerde ise Muhammed Karavuş, Yunus Emre Başar, Ahmet Duman ve Hakan Büyükçingil altın madalyaya ulaştı.

Taekwondo Milli Takımı ise 5 altın ve 1 bronz madalyayla branşın en başarılı ülkesi oldu ve tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansını sergiledi. Kadınlarda Elif Sude Akgül, Hatice Kübra İlgün, Işıl Zafer ve Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 58 kiloda ise Enes Kaplan altın madalya kazandı.

Kadın Voleybol Milli Takımı 21 yıl sonra şampiyon

Badmintonda Emre Sönmez-Yasemen Bektaş karma çiftler, Neslihan Arın kadınlar tekler, Buğra Aktaş-Emre Sönmez erkekler çiftler ve Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin kadınlar çiftlerde şampiyon olarak Türkiye'ye 4 altın madalya kazandırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı. Milliler, bu sonuçla 21 yıl aradan sonra ve Akdeniz Oyunları tarihinde ikinci kez altın madalya kazandı.

Okçulukta kadın klasik yay takımı, judoda Tuğçe Beder, Tuana Gülenay ve İbrahim Tataroğlu, masa tenisinde Abdullah Talha Yiğenler-Ece Haraç çifti, atıcılıkta İsmail Keleş, Safiye Temizdemir ve Yavuz İlnam-Safiye Temizdemir ikilisi, boksta Mehmethan Çınar, eskrimde Enver Yıldırım, yüzmede Hüseyin Emre Sakçı ve Doruk Yoğurtçuoğlu ile artistik cimnastik Erkek Milli Takımı da Taranto'da altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı.

Bayrağı Cansel Özkan ve Ferhat Arıcan taşıdı

Erasmo Iacovone Stadyumu'nda gerçekleştirilen kapanış töreninde Türk bayrağını milli halterci Cansel Özkan ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı. Törende Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese ve Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkan Vekili Mehrez Boussayene konuşma yaptı. Akdeniz Oyunları bayrağı, 2030 yılında 21. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak Kosova'ya teslim edildi. Bayrağı Kosova adına Priştine Belediye Başkanı Prparim Rama aldı.

Madalya sıralamasında İtalya zirvede

Taranto 2026'da ev sahibi İtalya 74 altın, 78 gümüş ve 72 bronz olmak üzere 224 madalyayla zirvede yer aldı. Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronzla ikinci olurken, Yunanistan 26 altın, 26 gümüş ve 19 bronzla üçüncü sırada yer aldı. Fransa 25 altın, 21 gümüş ve 42 bronzla dördüncü, Mısır ise 23 altın, 16 gümüş ve 19 bronzla beşinci oldu.

İlk kez 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları, Taranto 2026 ile 75. yılını kutladı. Türkiye, ilk organizasyondan bu yana oyunlara kesintisiz katılırken 1971 İzmir ve 2013 Mersin'de olmak üzere iki kez ev sahipliği yaptı.

Taranto 2026'nın ardından Akdeniz Oyunları, 2030 yılında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenecek.