Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerinde bulundu.

Eğitimin, güçlü ve aydınlık bir geleceğin temel taşı olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, eğitim alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Hallaç, mesajında, 'Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçemizde okullarımızda yeniden büyük bir heyecan yaşanıyor. Tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin, eğitim hayatlarında başarılar nasip etsin. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması bizim için büyük önem taşıyor. Kahta Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize her zaman büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi imkânlarda eğitim alabilmeleri ve eğitimcilerimizin çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Eğitim camiamızın fedakârlıkları ve emekleri, çocuklarımızın geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarı, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum' dedi.