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Çağan Bağcı (11 yaş, 45 kilo) Türkiye ikinciliği elde ederken, Seher Nur Akdemir (9 yaş, 26 kilo), Elif Buğlem Dinç (11 yaş, 32 kilo), Cihangir Karakaya (11 yaş, 42 kilo), Yiğit Emre Eryılmaz (11 yaş, 45 kilo), Osman Ayhan (11 yaş, 52 kilo), Arda Mehmet Özdal (12 yaş, 40 kilo), Zeynep Miray Bingöl (13 yaş, 44 kilo) ve Yusuf Ayaz Gülsever (13 yaş, 45 kilo) Türkiye üçüncüsü oldu.

Organizasyonda Hayrunnisa Eren (11 yaş, 32 kilo), Elif Sude Selçuk (11 yaş, 35 kilo), Miraç Alp Korkmaz (11 yaş, 38 kilo) ve Enes Talha Öğütçü (12 yaş, 52 kilo) Türkiye birincisi oldu.

'Değer Erzincan' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren sporcular, farklı yaş ve sıkletlerde mücadele etti.

Erzincanlı sporcular, Kars'ta düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

İzmirli tekvandoculardan Avrupa'da üç madalya

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