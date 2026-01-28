Beyazıt Öztürk’ün uzun bir aranın ardından televizyona dönüş yaptığı yarışma, iddialı tanıtımına rağmen izleyiciden yeterli karşılığı alamadı. Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından yapımda radikal bir karar alındı ve programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci ile yollar ayrıldı.

“Fatura Bana Kesildi” İsyanı

İşine son verilen yönetmen Ahmet Zafer Demirci, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“An itibariyle Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor.”

Bu açıklama, kulislerde düşük reytinglerin sorumluluğunun doğrudan yönetmene yüklendiği şeklinde yorumlandı.

Kriz Derinleşiyor

Programın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yaşanan ayrılık televizyon kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Reyting baskısının artmasıyla birlikte Beyaz’la Joker’de yeni değişikliklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Beyazıt Öztürk cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.