FARO ve Gold Yapım imzalı dizi, aksiyonun ve duygusal kırılmaların iç içe geçtiği yeni bölümüyle hem ekran başındakileri hem de sosyal medyayı adeta kilitledi.

Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise final sahnesinde yaşandı. Uzun süredir Karslı ve Kaptan aileleri arasındaki kan davasının merkezinde yer alan Zafer’in, Zülfikar Ağa’nın oğlu olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Timur’un, Selim’in silahını durdurmak için son anda açıkladığı bu sır, tüm dengeleri altüst etti. Zafer’in gerçek babasının Arnavut Saim olduğu bilgisi, hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı.

Yeni bölümde Yahya, Zafer’i vurmak üzere harekete geçti ancak Timur ve Reyhan son anda yetişerek onu kurtardı. Bu hamle iki aile arasındaki gerilimi azaltmak yerine daha da büyüttü. Zafer’in eve dönüşü Karslı Ailesi’nde duygusal anlara sahne olurken, Kudret’in Vezir’e karşı tavrı aile içindeki çatlağı derinleştirdi. “Bana Kudret Hanım diyeceksin” sözleri, ikili arasındaki güç mücadelesinin simgesi haline geldi.

Öte yandan Zülfikar ile Zahide’nin geçmişine dair sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Yahya ile Zülfikar, Muharrem Kaptan’ın ölümü üzerinden yıllar sonra ilk kez açık bir yüzleşme yaşadı. Bu yüzleşme, kan davasının perde arkasına dair önemli ipuçları verdi.

Derya’nın hamileliği ve yaşadığı sağlık krizi ise bölümün duygusal yükünü artırdı. Hastanede Yahya ile karşı karşıya gelen Derya, kan davası sona ererse aralarında bir ihtimal olabileceğini söyleyerek Yahya’ya açık bir şart sundu. Yahya’nın Derya için Zafer’i öldürmekten vazgeçmesi, karakterin içsel çatışmasını gözler önüne serdi.

Karslı Ailesi’nin Faroz’a olan borçları nedeniyle sıkışması da hikâyeyi başka bir çıkmaza sürükledi. Reyhan’la birlikte sevkiyatlara dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, aileyi kurtarmak için cesur bir plan hazırladı. Ancak Gülendam’ın, kendi çocuğunu koruma karşılığında Zafer’in yerini Zahide’ye bildirmesi, planları altüst etti ve iki aileyi geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Dizi, 22. bölümüyle ABC1 20+ grubunda 3,28 reyting ve yüzde 8,21 izlenme payı; AB’de 2,93 reyting ve yüzde 8,00 izlenme payı; Total’de ise 2,78 reyting ve yüzde 7,28 izlenme payı elde etti. Ortaya çıkan büyük sır ve çarpıcı final sahnesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özgün hikâyesi Tunahan Kurt imzası taşıyan, senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu “Veliaht”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

“Veliaht”, yeni bölümüyle her Perşembe saat 20.00’de Show TV’de izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.