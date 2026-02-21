Aksiyon ve mizahı bir araya getiren filmde, Cem Gelinoğlu’nun canlandırdığı Orhan ile Doğu Demirkol’un hayat verdiği Erhan, İstanbul’da özel dedektiflik yapan iki kardeş olarak seyirci karşısına çıkıyor. Londra’da tamamladıkları sıradan bir dosyanın ardından Türkiye’ye dönen ikili, bu kez devlet destekli gizli bir operasyonun parçası oluyor. İngiliz bir diplomatla ilgili kritik bir görevi üstlenen kardeşler, kısa sürede siyasi dengeleri etkileyebilecek olayların ortasında kalıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Güven Kıraç (Mithat) ve Eray Kaman (Ercüment) gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Senaryosu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman tarafından kaleme alınan yapımın yönetmen koltuğunu ise Koray Şahin ile Murat Kaman paylaşıyor.

“Kardeşler Araştırma”, 20 Mart’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.