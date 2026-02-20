İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada üç isim de ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dalkılıç: “Hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım”

Şarkıcı Murat Dalkılıç, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, “Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Yurt dışında da böyle bir eylemim olmadı” dedi.

Dosyada yer alan gizli tanık beyanında bazı isimlerle birlikte uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Dalkılıç, söz konusu kişileri tanıdığını ancak birlikte uyuşturucu kullanmasının “kesinlikle söz konusu olmadığını” ifade etti.

Bir parti organizasyonuna katıldığı yönündeki tespitlerle ilgili de konuşan Dalkılıç, davet üzerine kısa süreliğine bir villada bulunduğunu ancak burada uyuşturucu kullanmadığını savundu.

Hacıoğlu: “Kullandığım için pişmanım”

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ise ifadesinde geçmişte uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Maddeyi yurt dışında ilk kez denediğini belirten Hacıoğlu, zaman zaman kullanımının olduğunu, temini ise internet üzerindeki gruplar aracılığıyla sağladığını anlattı.

Kamuoyunda tanınan biri olması nedeniyle yüz yüze alışveriş yapmadığını öne süren Hacıoğlu, maddelerin genellikle posta kutusuna bırakıldığını iddia etti. Hacıoğlu, “Madde kullandığım için pişmanım. Stresli dönemlerimde rahatlamak amacıyla yönelmiştim” dedi.

Hakkındaki bazı beyanları kabul etmediğini de ifade eden oyuncu, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve kullanıldığı ortamlarda bulunmadığını dile getirdi.

Tangöze: “Kullanım sıklığım azdır”

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ise evinde bulunan uyuşturucu maddenin yaklaşık iki yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden temin edildiğini söyledi. Evli ve üç çocuk babası olduğunu belirten Tangöze, yoğun çalışma temposu nedeniyle kullanım sıklığının az olduğunu ifade etti.

Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu düşündüğü bir ürünü satın alıp kullandığını da söyleyen Tangöze, Türkiye’de uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da toplantıya katılmadığını savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten sanatçı, neden işlem yapıldığını kendisinin de merak ettiğini kaydetti.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Dosya kapsamında dijital materyaller, iletişim kayıtları ve laboratuvar analiz sonuçlarının incelendiği öğrenildi. Savcılığın elde edilecek yeni deliller doğrultusunda değerlendirme yapacağı bildirildi.