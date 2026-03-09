Filistin müziğinin önemli temsilcilerinden Samir, Adnan ve Wissam Joubran kardeşlerden oluşan topluluk, 10 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda konser verecek. Ud sanatının geleneksel tınılarını çağdaş müzikle birleştiren grup, Filistin’in kültürel zenginliğini ve tarihsel hafızasını sahneye taşıyacak.

Konserde Joubran kardeşler, Filistin’in yıllardır yaşadığı acıları ve umutlarını udun etkileyici melodileriyle dinleyicilere aktaracak. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan konser programında, grubun uluslararası alanda tanınan eserleri seslendirilecek.

Türkiye’de üç şehirde sahne alacaklar

Ramazan Turnesi kapsamında Türkiye’de üç farklı şehirde sahne alacak olan Le Trio Joubran, turneye 9 Mart’ta Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak. Ardından 10 Mart’ta Ankara’da, 11 Mart’ta ise Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Tüm konserler saat 21.30’da başlayacak.

Ankara konserinin bilet fiyatları

Ankara’daki konser için açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

1. kategori: 2 bin 250 TL

2. kategori: 1 bin 750 TL

3. kategori: 1 bin 500 TL

4. kategori: 1 bin TL

5. kategori: 750 TL

Le Trio Joubran konserinin, Ramazan ayında Ankara’daki kültür sanat etkinlikleri arasında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.