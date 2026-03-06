Hiç tanımadığı esnafa giren Çelik, ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödeyerek hem esnafı hem de borçlu aileleri sevindirdi. Yaptığı yardımı büyük bir iyilik olarak değil, Ramazan’ın ruhuna uygun bir paylaşım olarak gördüğünü dile getiren sanatçı, “Adına fitre deyin, küçüklere harçlık deyin, ne derseniz deyin… Ben sadece bir şeyler paylaşmaya geldim” sözleriyle duygularını ifade etti.

Depremin ağır izlerini hâlâ taşıyan Hatay’da gerçekleşen bu anlamlı davranış, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, Çelik’in bu hareketinin Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yansıttığını belirterek diğer sanatçılara da örnek olması temennisinde bulundu.

Ramazan’ın bereketini ve paylaşma kültürünü hatırlatan bu küçük ama anlamlı dokunuş, Hatay’da hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.