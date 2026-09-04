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Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ da takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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