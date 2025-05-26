Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, araç piyasasının son haftalarda tekrar hareketlenmeye başladığını ifade ederek, bunun hem tatil hem de bayram öncesi araç ihtiyacından kaynaklandığını söyledi. Acıbadem, “Yaz tatili ve bayram yaklaşırken insanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak bu dönem aynı zamanda araç almak için son fırsatları da barındırıyor. Çünkü sıfır araçlara gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor ve bu artışlar henüz ikinci el piyasasına tam olarak yansımış değil” dedi.

“Araç Almak İçin Doğru Zaman”

Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının giderek arttığına dikkat çeken Acıbadem, "Eskiden sıfır bir araca plaka takıldığında değeri yüzde 5-6 düşerdi. Şimdi ise bu fark yüzde 20-25’lere kadar çıkıyor. Bu da ikinci el araçları daha cazip hale getiriyor. Faiz oranları yüksek olduğu için vatandaş kredi kullanmaktan kaçınıyor, ama araç ihtiyacı olanlar için şu an alım yapmak mantıklı bir tercih olabilir” ifadelerini kullandı.

Kapora Dolandırıcılığına Dikkat

Araç almayı düşünen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Acıbadem, son dönemde özellikle sosyal medya ve çeşitli ilan sitelerinde kapora dolandırıcılığının arttığını belirtti. “İnternette düşük fiyatlı ilanlarla vatandaşları kandıran kişiler, kapora talep ederek dolandırıcılık yapıyor. Bu konuda çok dikkatli olunmalı. Tanımadığınız, bireysel ilan sahiplerine asla kapora göndermeyin. Alım yapacağınız kişi mutlaka yetki belgeli bir esnaf olsun. Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş galericiler güvenilirlik açısından denetimden geçmiş kişilerdir” diye konuştu.

Konya’da ikinci el araç piyasasında yaşanan bu hareketlilik, araç sahibi olmak isteyenler için bir fırsat sunarken, aynı zamanda temkinli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Uzmanlar, araç alımında acele edilmemesi, gerekli araştırmaların yapılması ve sadece güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması gerektiğini vurguluyor.