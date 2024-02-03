İş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladı İş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladı

Akbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.704.219 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

Alternatif Bank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,22

Toplam Ödeme 3.958.329 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 32.934 TL

DenizBank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.608.227 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,05

Toplam Ödeme 3.772.506 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 31.352 TL

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.607.989 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

ING Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.702.446 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

QNB Finansbank

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.702.418 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,87

Toplam Ödeme 3.579.090 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 29.696 TL

Vakıfbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.607.089 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,69

Toplam Ödeme 4.492.757 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 37.383 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,89

Toplam Ödeme 4.722.847 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 39.303 TL