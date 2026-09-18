Buna göre belirlenen tarihler arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da belirli şartlarla kampanyadan yararlanabilecek.

📡 "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" 1.642 Konutun Kura Çekim Töreni https://t.co/jJvoOV3oWK — Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2026

22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bakan Kurum, İstanbul'da düzenlenen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" kura çekim töreninde TOKİ borçlarına ilişkin yeni kampanyayı duyurdu.

Kurum, "Evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için bir indirim kampanyası başlatıyoruz" diyerek kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı.

Kampanyada TOKİ'ye olan kalan borcunun tamamını belirtilen tarihler arasında peşin kapatan hak sahipleri yüzde 25 indirim hakkından yararlanacak.

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLARA DA İMKAN

Kampanyanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise borcunun tamamını kapatacak imkanı bulunmayan hak sahiplerini de kapsaması.

Buna göre kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını kapatırsa, kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcun tamamını kapatamayan hak sahibi ise en az 250 bin liralık ödeme yaparak, kampanya şartları çerçevesinde bu ödemenin yüzde 25'lik indiriminden faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, TOKİ tarafından konut veya iş yeri satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri de 2025 Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan hak sahiplerinin yararlanabileceği bildirildi.

Ayrıca geri ödeme taksitlerinin başlamasının üzerinden 12 aydan daha kısa süre geçen hak sahipleri kampanyaya dahil edilmeyecek.

SON TARİH 19 EKİM

Yüzde 25'lik indirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin başvuru ve ödeme işlemlerini 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

Kampanya dönemi sonrasında yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak. Başvurular ve ödeme işlemleri, konut veya iş yeri satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak.

TOKİ'nin daha önceki yüzde 25 indirim kampanyasında da borcun tamamını kapatamayan hak sahiplerine, kalan borcun en az yüzde 25'ini peşin ödeme şartıyla kısmi indirim imkanı sunulmuştu.