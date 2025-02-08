Halka arzı şirketin kurumsallaşması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiren Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Halka arz aynı zamanda şirketimize değer katacak yatırım fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlayarak küresel ölçekteki konumumuzu daha da güçlendirecektir. 2025 yılında fındık kabuğundan aktif karbon üretimi başta olmak üzere yurt içinde kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak. Yurt dışında ise Şili’de fındık kırma ve işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı üretimden satışlar verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 218’inci sanayi şirketi konumunda yer alan Balsu Gıda, halka arz ediliyor. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 12 - 13 - 14 Şubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi. Halka arza BALSU koduyla katılım sağlanabilecek.

Halka arzda 112 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 278 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Şirket paylarının, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi öngörülüyor.

Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 4 milyar 884 milyon 460 bin TL hedefleniyor. Halka arz gelirinin yüzde 40'ı halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak, yüzde 30'u işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 30'u öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ve karlılığın artırılmasını sağlamak için değerlendirilecek.

“Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 14’ünün satışını gerçekleştiriyoruz”

Halka arzı şirketin kurumsallaşması ve şirketin değerinin ortaya çıkması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiren Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Balsu Gıda olarak üreticiden satın aldığımız kabuklu ve iç fındıkları kabuklu şekilde, doğal veya işlenmiş olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere gıda endüstrisine satıyoruz. Aynı zamanda çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine sağladığımız tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumundayız. En büyük ihracat pazarımız Batı Avrupa olup geçen yılın ilk 9 aylık dönemi itibarıyla 122,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettik. İşlenmiş ürünlerin satışlarına öncelik vererek katma değerin yurt içinde kalmasına önem veriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak şirketimize değer katacak yatırım fırsatlarını hayata geçirmemize de imkan sağlayarak küresel ölçekteki konumumuzu daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

Fındık kabuğundan aktif karbon üretecek

Halka arzla birlikte gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni yatırımları da anlatan Anbarlılar, planlanan ve halen devam eden projelere ilişkin şu bilgileri aktardı: “2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’ye ulaşması beklenen yatırımlar için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 490 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirdik. En önemli yatırımımız; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip olan aktif karbon üretimi projemiz olacak. TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon halen yüzde 99 oranında ithal ediliyor ve 2023 yılı itibarıyla ülkemizde yıllık 17 bin ton mertebesinde ithal edilen aktif karbon ürünleri, su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Balsu Gıda olarak biz de toplamda 22 bin metrekare alanda inşaatı devam eden fabrikamızda Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra ürün ve depolama kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak. Yurt dışında ise Şili’de fındık kırma ve işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz.”

“Geçen yıl ilk 9 ayda satışlarımızı yüzde 91 artırdık”

Şirketin finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Anbarlılar, “Şirketimiz 2024 yılını başarılı bir performansla tamamladı. Özkaynaklarımızın büyüklüğü 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı söz konusu dönemde yüzde 22,1 oldu. Diğer yandan; 2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatını ise 10 milyar TL üstünde gerçekleştirmeyi başardık. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre satış hacmini yüzde 64 ve net satış tutarını ise yüzde 91 oranında artırdık. Başarılı performansımız geçen yılki karlılık rakamlarımıza da yansıdı. 30 Eylül 2023 tarihinde 458 milyon TL olan brüt karımız, 30 Eylül 2024 itibarıyla yüzde 177,4 artışla 1 milyar 271 milyon TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.