Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binaları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin yeni terminal binasıyla 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını açıkladı.

Samsun'a üç büyük müjdeyle geldiklerini belirten Uraloğlu, Çarşamba Havalimanı'nın kapasitesini artıracak yeni terminal binasının temelini attıklarını söyledi. Uraloğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla Samsun'umuza hizmet fırtınamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Biz laf üretenlerden değil, eser üretenlerdeniz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Onlar konuşur, AK Parti yapar' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik'

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Uraloğlu, ülkenin gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotalarının merkezinde bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin dört saatlik uçuş süresi içerisinde 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla Türkiye'nin dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının, pasif durumdaki 16 havalimanının yenilenmesi ve 16 yeni havalimanının inşa edilmesiyle 58'e yükseltildiğini belirterek, 'Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik' dedi.

2002 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025'te Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 247 milyona ulaştığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini kaydetti.

'Çarşamba Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyon 640 bine ulaştı'

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın Karadeniz'deki bu büyük dönüşümün önemli duraklarından biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, hava yolu ulaşımına olan talebin ve yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığını açıkladı. Uraloğlu, '2002 yılında Samsun'da havayolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 175 bindi. Geçtiğimiz yıl ise havalimanımızda yolcu sayısında 9 kattan fazla bir artışla 1 milyon 640 bin yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet sunduk' diye konuştu.

Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşmasının beklendiğini belirten Uraloğlu, bu doğrultuda Çarşamba Havalimanı'nın önemli bir yatırımla büyütüleceğini söyledi.

'Havalimanımızın kapasitesini 3 milyon yolcuya çıkaracağız'

Samsun Çarşamba Havalimanı'nı Samsun'un önemine yakışır bir vizyonla büyüteceklerini ifade eden Uraloğlu, yeni terminal binasıyla daha kaliteli, konforlu ve modern bir hizmet döneminin başlayacağını dile getirdi. Uraloğlu, 'Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız' şeklinde konuştu.

Proje kapsamında yalnızca terminal binasının değil, havalimanının diğer altyapı ve destek tesislerinin de yenileneceğini belirten Uraloğlu, yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının da inşa edileceğini kaydetti. Apron alanının 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye çıkarılacağını belirten Uraloğlu, uçak park pozisyonu sayısının 10'dan 14'e, otopark kapasitesinin ise 246 araçtan 1.506 araca yükseltileceğini bildirdi. Yeni terminalle birlikte check-in bankolarının artırılacağını, yolcu salonları, bagaj ve VIP alanlarının genişletileceğini belirten Uraloğlu, ayrıca yeni bir CIP binasının da Samsun Çarşamba Havalimanı'na kazandırılacağını ifade etti.

'Samsun'un potansiyeline yeni bir ivme kazandıracak'

Yeni terminal binasıyla birlikte iç ve dış hat yolcularının daha ferah, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşayacağını belirten Uraloğlu, yatırımın Samsun'un ekonomik ve sosyal hayatına da önemli katkılar sunacağını vurguladı. Uraloğlu, 'Samsun'umuza hava ulaşımı, turizmi, ticareti ve lojistik potansiyeli yepyeni bir ivme kazanacaktır. Özetle bu eserimiz; tarımın, sanayinin ve turizmin Samsun'dan dünyaya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak, gençlerimizin hayallerine giden yolu kısaltacak, Samsun'un eşsiz güzelliklerini daha fazla misafirle buluşturacaktır' dedi.

Yeni terminal binasının Samsun'un dünyaya açılan kapısını büyüteceğini vurgulayan Uraloğlu, yatırımın Türkiye Yüzyılı'na yakışır daha güçlü bir Samsun'un inşasına katkı sağlayacağını ifade etti.

'2027 yılı sonu gelmeden inşallah burayı bitirmiş olacağız'

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, 'Bu düşüncelerle projemizin hayata geçmesinde emeği geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz personeline, yüklenici firmamıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Uraloğlu, temelini attıkları Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın Samsun'a, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, 'Rabb'im bu eserimizi milletimize bereketli kılsın. Terminal binasının bitirilme planı 2028 ortaları, belki sonlarıydı. Arkadaşlar ile pazarlık ettik. 2027 yılı sonu gelmeden inşallah burayı bitirmiş olacağız' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile terminal binasının temeli atıldı. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.