"İddialar Asılsızdır"

2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Tunç, İstanbul'da gözaltına alınan ve Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen 9 kişinin çıplak aramaya maruz kaldığı iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ceza infaz kurumlarımıza alınan kişilere kötü muamele yapılması söz konusu değildir. Çıplak arama iddiaları da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.”

"Mahremiyete ve İnsan Onuruna Saygı Esastır"

Adalet Bakanı, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin mahremiyet ve insan onuruna uygun olarak yapıldığını söyledi. Tunç, ceza ve tevkifevlerindeki uygulamalarda insan hakları standartlarının gözetildiğini ve bu tür iddiaların kurumların güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğunu ifade etti.

Gözler Araştırmalarda

Kötü muamele ve çıplak arama iddiaları, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık açıklamasına rağmen, olayların bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiği görüşü kamuoyunda tartışılıyor.

İnsan Hakları Tartışmaları

Türkiye'deki ceza infaz kurumlarındaki uygulamalar geçmişte de zaman zaman eleştirilmişti. Bu son iddialar, cezaevi koşulları ve tutukluların haklarının korunması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması, resmi görüşü ortaya koyarken, kamuoyunda farklı değerlendirmelerin devam ettiği gözlemleniyor.